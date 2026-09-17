सलमान खान की सिंगिंग का फेक वीडियो देख भड़के सोनू निगम, जताई नाराजगी; बोले-इंटरनेट वाकई अविश्वसनीय है

हाल ही में सोनू निगम ने एक एडिटेड वीडियो को लेकर आपत्ति जताई, जिसमें ऐसा दिखाया गया था कि वह सलमान खान की सिंगिंग का मजाक उड़ा रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सलमान खान का गाना 'मैं हूं हीरो तेरा' टीवी पर चलता नजर आ रहा था.
वहीं, सोनू निगम को इमोशनल होते हुए दिखाया गया. वीडियो में सोनू निगम की कही गई बातों को एडिट करके अलग-अलग हिस्सों में जोड़ा गया था. इस एडिटिंग की वजह से ऐसा लग रहा था कि सोनू निगम सलमान खान की गायकी पर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं. अब सोनू निगम ने इस वीडियो की सच्चाई बताई. साथ ही ये भी बताया कि उनके रिएक्शन को गलत तरीके से एडिट करके पेश किया गया है.
सोनू निगम ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इस वायरल वीडियो को लेकर सफाई दी. उन्होंने कहा, 'इंटरनेट पर किसी भी वीडियो को एडिट करके उसका मतलब बदला जा सकता है. क्लिप में मेरे रिएक्शन को सलमान खान की फिल्म 'मैं हूं हीरो तेरा' से जोड़ दिया गया जबकि मेरा यह रिएक्शन असल में एक पाकिस्तानी बच्ची के गाने पर था.'
सोनू आगे कहते हैं, 'इंटरनेट पर कुछ भी हो सकता है और लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे वीडियो को तुरंत सच नहीं मानना चाहिए.'
बता दें कि सोनू निगम और सलमान खान ने 1990 के दशक से ही इंडस्ट्री में एक-दूसरे के साथ काम किया है. दोनों के बीच कई फिल्मों और गानों को लेकर प्रोफेशनल कनेक्शन रहा है. हालांकि, पिछले कुछ सालों में दोनों के बीच गानों को लेकर अलग-अलग राय की चर्चा भी होती रही है. खासकर उस दौर में जब बॉलीवुड एक्टर्स खुद अपनी फिल्मों के गाने गाने लगे थे.
'मैं हूं हीरो तेरा' भी इसी चर्चा से जुड़ा एक गाना रहा है. सोनू निगम ने कई मौकों पर इस बात पर अपनी राय रखी है कि एक्टर्स का गाना गाना गलत नहीं है लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक अलग तरह की कला है. इसके लिए लंबे समय तक ट्रेनिंग, लगातार प्रैक्टिस और पूरी मेहनत की जरूरत होती है. जब किसी गाने के लिए प्रोफेशनल सिंगर मौजूद हैं, तो इस कला की विशेषज्ञता को भी समझना चाहिए.
वायरल हो रहे वीडियो में टीवी स्क्रीन पर सलमान खान का गाना 'मैं हूं हीरो तेरा', जो 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'हीरो' का गाना है, चलते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद सोनू निगम का रिएक्शन आता है. वह कहते हैं, ''बहुत दिनों बाद कोई अच्छी चीज सुनी और दिमाग खराब हो गया, अभी भी ऐसा काम हो सकता है कि इंसान फूट-फूटकर रोए. मतलब मैं फूट-फूटकर रोऊंगा, कोई गाना गा रहा होगा, मैं सुनकर रो दूं.''
(Ians Input)