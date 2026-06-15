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सलमान खान की भाभी हुईं ट्रोलिंग का शिकार, सोशल मीडिया पर युजर ने किया सवाल; पूछा- 'बुड्ढे के साथ खुश हो?'

सलमान खान की भाभी और अरबाज खान की दूसरी बेगम शूरा खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फन करते हुए आस्क मी एनीथिंग सेशन किया था. इसी दौरान उन्होंने कई फैंस के सवालों का जवाब दिया. वहीं इस बीच एक यूजर ने पर्सनल सवाल पूछते हुए उन्हें ट्रोल कर दिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 15, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:16 PM IST
सलमान खान की भाभी हुईं ट्रोलिंग का शिकार, सोशल मीडिया पर युजर ने किया सवाल; पूछा- 'बुड्ढे के साथ खुश हो?'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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