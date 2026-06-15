बॉलीवुड स्टार्स के रिलेशनशिप, डेटिंग और उनकी लाइफ में होने वाली हर छोटी बड़ी बातों पर फैंस अक्सर अपनी निगाहें बनाए रखते हैं. ऐसे में जब सेलेब्स सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन होस्ट करते हैं, तो कई बार उन्हें ऐसे अनोखे सवालों का सामना करना पड़ता है जो उन्होंने कभी सोचे नहीं होते हैं. हाल ही में कुछ ऐसा ही सलमान खान की भाभी और अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा खान के साथ हुआ. उन्होंने कुछ समय पहले ही ये सेशन होस्ट किया था, जिसमें लोगों ने उनके काम के साथ उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई सवाल किए. वहीं ज्यादातर सवाल उनकी मैरिड लाइफ से जुड़े हुए थे. इस सेशन के दौरान कई लोगों ने उनकी बेटी और उसके नाम के बारे में भी पूछा, जिसका जवाब शूरा ने तुरंत दिया.