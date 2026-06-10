/फूट-फूट कर रोए सलमान, सोहेल ने लिखा इमोशनल पोस्ट... कुमुद राणे का क्या था खान परिवार से रिश्ता?

Who Was Kumod Rane: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली फ्रेंड कुमुद राणे का 9 जून 2026 को मुंबई में कैंसर से निधन हो गया था. अपने परिवार की करीबी दोस्त के अंतिम संस्कार में सलमान खान भी शामिल हुए थे. इस दौरान भाईजान काफी इमोशनल नजर आए और उनकी आंखों में भी आंसू दिखाई दे रहे थे.
सलमान खान ही नहीं, बल्कि कुमुद राणे को अंतिम विदाई देने के लिए अर्पिता और सोहेल खान समेत पूरा खान परिवार पहुंचा था. इस दौरान पूरा परिवार काफी इमोशनल नजर आया था. आइए जानते हैं कुमुद राणे कौन थीं, जिनके निधन से सलमान खान और सोहेल खान टूट गए हैं.
ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुमुद राणे एक रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर और दुबई में 'रेन ब्यूटी बार' की फाउंडर थीं. ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में अपने कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए उन्हें कई सम्मान भी मिले थे. प्रोफेशनल सक्सेस के अलावा, सलमान खान के परिवार के साथ उनकी काफी गहरी दोस्ती थी. वह भाईजान की फैमिली को काफी सालों से जानती थीं. उनके परिवार के साथ उनका काफी गहरा रिश्ता था. परिवार के कई सदस्य उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे थे. सलमान खान के साथ उनकी मां सलमा खान, हेलेन, सोहेल खान, निर्वाण खान, अरहान खान और अर्पिता खान शर्मा भी मौजूद थीं.
कुमुद राणे के निधन के बाद सोहेल खान ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी. इंस्टाग्राम पर सोहेल खान ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'खान परिवार अपने पुराने पारिवारिक दोस्त कुमुद राणे के निधन से शोक में है. मंगलवार (9 जून) को उनके निधन से रिश्तेदार और करीबी दोस्त दुखी हैं.' सोहेल खान ने सोशल मीडिया पर कुमुद राणे को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी. उन्होंने परिवार के जीवन में उनकी खास जगह को याद किया और उनके निधन पर दुख जताया.
बता दें कि केवल खान परिवार ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी कुमुद के निधन पर शोक जताया है. बता दें कि कुमुद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सलमान खान ही नहीं, बल्कि मलाइका अरोड़ा और बॉबी देओल समेत कई सेलेब्स के साथ तस्वीरें शेयर कर रखी हैं, जिन्हें देखने के बाद पता चलता है कि उनका फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी गहरा रिश्ता था.