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फूट-फूट कर रोए सलमान, सोहेल ने लिखा इमोशनल पोस्ट... कुमुद राणे का क्या था खान परिवार से रिश्ता?

Who Was Kumod Rane: बीते दिन सलमान खान का पूरा परिवार गम में डूब गया. भाईजान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे थे, जिनमें वे अपनी फैमिली फ्रेंड कुमुद राणे के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे और काफी भावुक नजर आ रहे थे. सोहेल खान भी उनके जाने से काफी टूट गए हैं. आइए बताते हैं, कौन थीं कुमुद राणे?

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 10, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:30 AM IST
फूट-फूट कर रोए सलमान, सोहेल ने लिखा इमोशनल पोस्ट... कुमुद राणे का क्या था खान परिवार से रिश्ता?
Image Credit: कुमुद राणे का क्या था खान परिवार से रिश्ता?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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