सलमान खान ने बेचा बांद्रा वाला अपार्टमेंट, 11 साल बाद भाईजान को हुआ लाखों का फायदा; करोड़ों में हुई डील

सलमान खान ने गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बारे में बात करते हुए एक बार बताया था कि उन्हें बड़े बंगले के बजाय फ्लैट में रहना क्यों पसंद है. दरअसल, 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' के एक एपिसोड के दौरान उन्होंने कहा था, 'मुझे बांद्रा में अपने फ्लैट में रहना किसी बड़े, आलीशान बंगले में रहने से ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे माता-पिता मेरे फ्लैट के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं. बचपन से ही मैं घर आने-जाने के लिए एक ही रास्ते (बाएं या दाएं मुड़कर) का इस्तेमाल करता आ रहा हूं और मैं इसे बदलना नहीं चाहता. पूरी बिल्डिंग एक बड़े परिवार की तरह है. जब हम छोटे थे, तो बिल्डिंग के सभी बच्चे नीचे गार्डन में एक साथ खेलते थे और कभी-कभी वहीं सो भी जाते थे. तब अलग-अलग घरों का कोई फर्क नहीं था. सभी घरों को अपना ही घर माना जाता था और हम खाना खाने के लिए किसी के भी घर चले जाते थे. मैं आज भी उसी फ्लैट में रहता हूं, क्योंकि उस घर से मेरी अनगिनत यादें जुड़ी हुई हैं.'