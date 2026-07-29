सलमान खान ने बेचा बांद्रा वाला अपार्टमेंट, 11 साल बाद भाईजान को हुआ लाखों का फायदा; करोड़ों में हुई डील

Salman Khan Sells Bandra West Apartment: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को लेकर हाल ही में दावा किया गया था कि वह गैलेक्सी अपार्टमेंट छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं. उस घर में वह 5 दशकों से रह रहे हैं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सलमान खान एक नए 6 मंजिला घर में शिफ्ट हो सकते हैं. अब इसी बीच भाईजान ने बांद्रा वेस्ट स्थित अपना एक अपार्टमेंट बेच दिया है, जिसे उन्होंने साल 2015 में खरीदा था और इसमें एक्टर को अच्छा-खासा फायदा हुआ है.
दरअसल, हाल ही में रियल एस्टेट से जुड़ी एक खबर सामने आई है. CRE Matrix को मिले प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, एक्टर सलमान खान ने बांद्रा वेस्ट में एक अपार्टमेंट 3.5 करोड़ रुपये में बेच दिया है. उन्होंने यह अपार्टमेंट 2015 में 2.88 करोड़ रुपये में खरीदा था. यह अपार्टमेंट बांद्रा वेस्ट की एक रिहायशी इमारत 'शिव-अस्थान हाइट्स' में है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह बिक्री 9 जुलाई, 2026 को रजिस्टर हुई थी. खरीदारों ने 21 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी और 30,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान किया.
इस अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 758 वर्ग फुट है और इसके साथ दो कार पार्किंग की जगह भी मिलती है. ट्रांजैक्शन की कीमत के आधार पर, यह डील कारपेट एरिया के हिसाब से लगभग 46,000 रुपये प्रति वर्ग फुट की बैठती है. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, सलमान खान और खरीदारों ने बाद में 23 जुलाई, 2026 को ट्रांसफर डीड पर साइन किए, जिससे मालिकाना हक का कानूनी ट्रांसफर पूरा हो गया.
इस इलाके में सलमान खान ने जो प्रॉपर्टी बेची है, यह पहली नहीं है. जुलाई 2025 में भी उन्होंने इसी बिल्डिंग 'शिव-अस्थान हाइट्स' में एक और अपार्टमेंट 5.35 करोड़ रुपये में बेचा था. 'स्क्वायर यार्ड्स' द्वारा देखे गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, उस अपार्टमेंट का साइज 1,318 स्क्वायर फीट था.
सलमान खान ने गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बारे में बात करते हुए एक बार बताया था कि उन्हें बड़े बंगले के बजाय फ्लैट में रहना क्यों पसंद है. दरअसल, 'सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स' के एक एपिसोड के दौरान उन्होंने कहा था, 'मुझे बांद्रा में अपने फ्लैट में रहना किसी बड़े, आलीशान बंगले में रहने से ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे माता-पिता मेरे फ्लैट के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं. बचपन से ही मैं घर आने-जाने के लिए एक ही रास्ते (बाएं या दाएं मुड़कर) का इस्तेमाल करता आ रहा हूं और मैं इसे बदलना नहीं चाहता. पूरी बिल्डिंग एक बड़े परिवार की तरह है. जब हम छोटे थे, तो बिल्डिंग के सभी बच्चे नीचे गार्डन में एक साथ खेलते थे और कभी-कभी वहीं सो भी जाते थे. तब अलग-अलग घरों का कोई फर्क नहीं था. सभी घरों को अपना ही घर माना जाता था और हम खाना खाने के लिए किसी के भी घर चले जाते थे. मैं आज भी उसी फ्लैट में रहता हूं, क्योंकि उस घर से मेरी अनगिनत यादें जुड़ी हुई हैं.'