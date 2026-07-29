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सलमान खान ने बेचा बांद्रा वाला अपार्टमेंट, 11 साल बाद भाईजान को हुआ लाखों का फायदा; करोड़ों में हुई डील

Salman Khan Sells Bandra West Apartment: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने बांद्रा वेस्ट में अपना एक अपार्टमेंट 3.5 करोड़ रुपये में बेच दिया है. उन्होंने इसे साल 2015 में 2.83 करोड़ रुपये में खरीदा था. इससे पहले भाईजान के गैलेक्सी अपार्टमेंट को छोड़ने की भी चर्चा हो रही थी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 29, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:49 PM IST
सलमान खान ने बेचा बांद्रा वाला अपार्टमेंट, 11 साल बाद भाईजान को हुआ लाखों का फायदा; करोड़ों में हुई डील

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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