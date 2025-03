सलमान खान के 31 साल छोटी एक्ट्रेस संग काम करने वाले बयान पर फूटा सिंगर का गुस्सा, कहा- 'ये कैसा कचरा...'

Salman Khan Statement With Rashmika Mandanna Age Gap: सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'सिकंदर' का काफी बज बना हुआ है. यह फिल्म ईद के मौके पर 30 मार्च को दस्तक देने वाली है. फिल्म में सलमान खान और रश्मिका मंदाना की जोड़ी धमाल मचाने वाली है. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया था, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म 'सिकंदर' के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर सलमान खान से रश्मिका मंदाना के साथ उम्र के अंतर पर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने जो जवाब दिया, वह एक सिंगर को पसंद नहीं आया और वह भड़क गईं.

सलमान खान ने दिया था ये जवाब

दरअसल, सलमान खान ने रश्मिका मंदाना के साथ एज गैप के सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि 'जब हीरोइन को दिक्कत नहीं है, हीरोइन के पापा को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या परेशानी है. भाईजान ने आगे कहा कि वह रश्मिका की शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो भी शायद हम सब काम कर रहे होंगे. शायद मैं हीरोइन की बेटी के साथ भी काम करुंगा.' इस बयान के वायरल होने के बाद बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर सिंगर सोना मोहपात्रा ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है.

Heroine aur heroine ke BAAPko koi problem nahin hai.to jab inki shaadi ho jaegi permission’ like garbage response on being asked about the out of context year gap with his leading lady-the BHAI’ of toxic masculinity,patriarchy doesn’t realise that India has changed?

Sona Mohapatra sonamohapatra March 23, 2025