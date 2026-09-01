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‘वॉन्टेड’ में कैटरीना को कास्ट करना चाहते थे सलमान, बोनी कपूर ने क्यों बदल दिया फैसला?

सलमान खान की सुपरहिट फिल्म वॉन्टेड में आयशा टाकिया थी, सालों बाद बोनी कपूर ने बताया है कि सलमान खान कैटरीना कैफ को लीड रोल में चाहते थे.

Written ByShilpa
Published: Sep 01, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:14 PM IST
‘वॉन्टेड’ में कैटरीना को कास्ट करना चाहते थे सलमान, बोनी कपूर ने क्यों बदल दिया फैसला?

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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