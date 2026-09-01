‘वॉन्टेड’ में कैटरीना को कास्ट करना चाहते थे सलमान, बोनी कपूर ने क्यों बदल दिया फैसला?

साल 2009 में रिलीज फिल्म वॉन्टेड ब्लॉकबस्टर थी. फिल्म में सलमान खान लीड रोल में थे. सलमान खान के साथ आयशा टाकिया नजर आई थी. आयशा से पहले ये रोल कैटरीना कैफ को मिलने वाला था. वॉन्टेंड प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने बताया है कि सलमान खान शुरू से फिल्म की लीड एक्ट्रेस के लिए कैटरीना कैफ का नाम बताया था. लेकिन बोनी कपूर ने सलमान खान के सुझाव को मना कर दिया था.
वॉन्टेड फिल्म साउथ की सुपरहिट फिल्म पोकिरी का हिंदी रीमेक थी. बोनी कपूर के अनुसार सलमान खान लीड रोल के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे. रीमेक पर काम करने से पहले वह सलमान खान को साउथ की फिल्म दिखाना चाहते थे उन्होंने कोशिश भी की थी. लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से सलमान खान ऑरिजनल वर्जन का प्रीव्यू नहीं देख पाए.
बोनी कपूर ने रेडिफ को दिए इंटरव्यू में बताया कि उस समय पर मुझे इस बात का ज्यादा फिक्र थी कि अगर इस फिल्म के राइट्स अगर किसी और एक्टर या प्रोड्यूसर ने खरीद लिए थे. वह पहले ही गजनी के राइट्स खो चुके थे. ऐसे में वह पोकिरी के राइट्स खोना नहीं चाहते थे. सलमान खान ने पोकिरी फिल्म देखी इसके बाद उन्होंने वॉन्टेड के लिए हां कर दी. फिल्म का डायरेक्शन प्रभु देवा ने किया था. फिल्म रिलीज होने के बाद ब्लॉकबस्टर हुई थी.
सलमान खान ने पोकिरी के हिंदी रीमेक में वांटेड में कैटरीना को लीड एक्ट्रेस लेने का सुझाव दिया था. बोनी कपूर ने बताया है कि शुरुआत में वह सलमान के रोल को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन में थे, ऐसे में उन्होंने सोचा कि सलमान के साथ ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहिए जिससे साथ सलमान की जोड़ी अभी तक ना दिखी होगी. जिसके बाद आयशा टाकिया के नाम पर मोहर लगी. आयशा से पहले जेनेलिया डिसूजा समेत कई नाम पर भी चर्चा हुई थी.
वॉन्टेड फिल्म से पहले सलमान खान की फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी. उस समय सलमान खान का समय काफी टफ चल रहा था. फिल्म वॉन्टेड रिलीज होने के बाद सुपरहिट हुई थी. इस फिल्म ने सलमान खान को कमबैक दिलाया है.