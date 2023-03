Salman Khan Sushmita Sen: सलमान खान की इस बात से नाराज थीं सुष्मिता सेन, नहीं करना चाहती थी काम; फिर ऐसे हुई दोस्ती

When Sushmita Not Want To Work With Salman: बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान (Salman Khan) के साथ कई लोगों के साथ जितनी दोस्ती के चर्चे रहते हैं उतने ही दुश्मनी और नाराजगी के भी रहते हैं. सलमान खान और सुष्मिता सेन ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है. लेकिन एक वक्त ऐसा था सुष्मिता सेन सलमान खान के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करना चाहती थीं. इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सलमान खान ने इंटरव्यू में किया. इसके पीछे की वजह भी हैरान करने वाली है.