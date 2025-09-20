सलमान खान को क्यों लेना पड़ा ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग से ब्रेक? लद्दाख में क्या हुआ ऐसा, जो बनी बड़ी वजह

Salman Khan: सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग लद्दाख के बाद अब मुंबई में शुरू होगी, जिसको लेकर भाईजान काफी बिजी चल रहे हैं. लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि सलमान ने कुछ टाइम के लिए शूटिंग के ब्रेक लेने का फैसला किया है, जिसके पीछे की वजह...
Salman Khan Battles Physical Injury: सलमान खान कुछ दिन पहले ही अपनी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की लद्दाख शूटिंग खत्म करके मुंबई लौटे हैं. अब खबर है कि सलमान अगले हफ्ते फिल्म की दूसरी शूटिंग शुरू करेंगे. दूसरी शेड्यूल मुंबई में होगी और इसे बहुत अहम माना जा रहा है. निर्देशक इस दौरान सिर्फ एक्शन सीन ही नहीं बल्कि इमोशनली सीन्स की शूटिंग भी करने वाले हैं. सलमान की वापसी और इस शेड्यूल की तैयारी को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है.
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान और उनकी पूरी टीम ने लद्दाख में जीरो से भी कम तापमान में फिल्म की शूटिंग की. वहां का ऑक्सीजन लेवल कम था और मौसम बहुत मुश्किल था. सलमान ने फिजिकली इंजरी होने के बावजूद शूटिंग जारी रखी. टीम ने असली लोकेशनों पर एक्शन और ड्रामैटिक सीन शूट किए. सलमान को कुछ मामूली चोटें भी आईं, जिसके बाद वो कुछ दिन आराम करेंगे और फिर मुंबई शेड्यूल के लिए लौटेंगे.
थोड़े ब्रेक के बाद शुरू करेंगे शूटिंग
लद्दाख में फिल्म के करीब 45 दिन शूट हुए हैं, जिसमें सलमान खान ने 15 दिन एक्टिंग की. इस दौरान टीम ने असली लोकेशनों का इस्तेमाल किया और फिल्म के सीन को हर संभव कोशिश के साथ रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की. मुंबई शेड्यूल में फिल्म के बाकी अहम सीन शूट होंगे. फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं की गई है, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मेकर्स जल्द ही इसका ऐलान कर सकते हैं, जिसको लेकर फैंस के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
मोशन पोस्टर देख फैंस हुए एक्साइटेड
इस साल जुलाई में सलमान ने फैंस को फिल्म का पहला मोशन पोस्टर दिखाया. पोस्टर में सलमान का रग्ड और युद्ध के लिए तैयार लुक में नजर आए थे. उनका चेहरा खून से सना हुआ था, मूंछें गर्व से उठी हुई थीं और आंखों में जोश नजर आ रहा था. पोस्टर में कोई डायलॉग नहीं था, सिर्फ बैकग्राउंड में मिलिट्री टेंशन का माहौल था. ये पोस्टर फिल्म के थीम और साहस, बलिदान और देशभक्ति की भावनाओं को दिखाता है. इस पोस्ट के आने के बाद फैंस इस फिल्म के आने का वेट कर रहे हैं.
होगी सलमान खान की सबसे बड़ी फिल्म
फिल्म का निर्देशन अपूर्वा लाखिया कर रहे हैं. ‘बैटल ऑफ गलवान’ 2020 के गलवान वैली संघर्ष पर आधारित है. ये वो सीमा विवाद था जिसमें भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसा हुई थी, लेकिन इसमें फायरआर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ. सैनिकों ने लाठी और पत्थरों से हाथ से लड़ाई की थी. इस घटना को भारतीय इतिहास की एक इमोशनली और जरूरी कहानी माना जाता है. ‘बैटल ऑफ गलवान’ में दमदार कैस्ट और देशभक्ति से जुड़ा विषय इसे हाल के सालों की सबसे बड़ी फिल्मों में से माना जा रहा है.
