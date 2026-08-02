Ritesh Deshmukh की कुर्सी खतरे में? Salman Khan के बयान ने मचाया बवाल, Alliance में एंट्री लेते ही कसा Lock Upp 2 पर तंज

रियलिटी शो 'एलायंस' के फिनाले से ठीक पहले शो में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की एंट्री ने घर का पूरा माहौल बदल दिया. सलमान इस शो में अपने छोटे भाई सोहेल खान का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे. शो के अपकमिंग प्रोमो में की क्लिप में दिखाया गया कि सोहेल मेडिकल रूम में काफी तकलीफ में नजर आते हैं और गुस्से में दरवाजे पर लात मारते देते हैं. ठीक उसी समय सलमान खान की घर में एंट्री होती है. बड़े भाई को देखकर सोहेल खान राहत की सांस लेते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं.
सलमान खान की एंट्री के बाद बाकी सभी कंटेस्टेंट्स खुश हो जाते हैं और एक-दूसरे के साथ मजाक करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे शो का माहौल थोड़ा लाइट हो जाता है. वहीं कंटेस्टेंट्स से बात करते हुए सलमान खान मजाकिया अंदाज में 'लॉकअप 2' के होस्ट और बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख पर एक तंज कसते हैं, जिसका क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
शो में सभी कंटेस्टेंट्स से बातचीत के दौरान सलमान खान एक ऐसा बयान देते हैं, जो सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर देता है. शो में एंट्री लेते ही सलमान हंसते हुए कहते हैं, 'मुझे लगता है रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में है'.ये सुनते ही वहां मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स भी हंसने लगते हैं. हालांकि, प्रोमो में इस वीडियो को पूरी तरह से नहीं दिखाया गया, लेकिन एक्टर की एक लाइन ने इंटरनेट पर बहस शुरू कर दी.
इंटरनेट पर कई यूजर्स का कहना है कि कई सलमान का इशारा सीधे 'लॉक अप 2' की तरफ था, जहां रितेश देशमुख होस्ट की भूमिका निभा रहे हैं. हालांकि, अभी तक सलमान या शो की टीम की ओर से इस बयान को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है.
'एलांयस' में सलमान खान की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया, खासकर रेडिट और एक्स पर लोगों ने अपना-अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने रिएक्ट करते हुए लिखा, 'भाई ने इशारों-इशारों में लॉक अप को फ्लॉप शो बता दिया'. तो वहीं दूसरे यूजर ने कहा, 'ये साफ तौर पर लॉक अप पर तंज था'. वहीं कुछ लोगों ने 'एलायंस' की तारीफ करते हुए लिखा कि ये शो ज्यादा 'लॉकअप 2' से ज्यादा एंटरटेनिंग है, जबकि कुछ यूजर्स का कहना है कि सलमान सिर्फ मजाक कर रहे थे.
'एलायंस' और 'लॉक अप' दोनों शो कैप्टिव रियलिटी शो की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनका फॉर्मेट एक-दूसरे से काफी अलग है. 'एलायंस' में कंटेस्टेंट्स टीम बनाकर टास्क खेलते हैं, गेम तैयार करते हैं, टीम बनाते और तोड़ते हैं, ताकि आखिर तक टिक सकें. वहीं 'लॉक अप' में कंटेस्टेंट्स को जेल जैसे माहौल में रखा जाता है, जहां उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के सीक्रेट खोलने होते हैं, टास्क पूरे करके जरूरत की चीजें हासिल करनी होती हैं और एलिमिनेशन से खुद को बचाना पड़ता है.
'एलायंस' और 'लॉक अप 2' दोनों अपने-अपने फिनाले वीक में पहुंच चुके हैं. 'एलायंस' को बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं, जबकि 'लॉक अप 2' की कमान फराह खान और रितेश देशमुख संभाल रहे हैं. दोनों शो के विनर का फैसला इसी वीक होगा. फिनाले एपिसोड को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ट्रॉफी किसके नाम होगी. दोनों ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने फिनाले को खास बनाने के लिए कई सरप्राइज भी तैयार कर रहे हैं.