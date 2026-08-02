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Ritesh Deshmukh की कुर्सी खतरे में? Salman Khan के बयान ने मचाया बवाल, Alliance में एंट्री लेते ही कसा Lock Upp 2 पर तंज

Salman Khan Takes Dig At Ritesh Deshmukh: इस समय सोशल मीडिया पर दो रिएलिटी शोज का बज काफी बना हुआ है, जिसमें एक 'एलायंस' और दूसरा 'लॉकअप 2' है. इस बीच सलमान खान अपने छोटे भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने के लिए 'एलायंस' में एंट्री लेते हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 02, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:09 PM IST
Ritesh Deshmukh की कुर्सी खतरे में? Salman Khan के बयान ने मचाया बवाल, Alliance में एंट्री लेते ही कसा Lock Upp 2 पर तंज

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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