सीमा सजदेह के बयान पर भड़के सलमान खान! बोले- सोहेल ने रिश्ता बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी

प्राइम वीडियो के रिएलिटी शो 'एलायंस' का हाल ही में सलमान खान हिस्सा बने थे. वो इस शो में अपने भाई सोहेल खान को आगे गेम के लिए सपोर्ट करने पहुंचे थे. जहां उन्होंने पहली बार सोहेल खान और सीमा सजदेह के तलाक को लेकर खुलकर बात की. सलमान ने इस दौरान बताया कि उन्होंने हाल ही में सीमा के कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, जिसमें वो इस रिश्ते को टॉक्सिक बता रही हैं. उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा दोनों के बीच ये विवाद एक फोटो से शुरू हुआ था, जो बाद में हद से ज्यादा आगे बढ़ गया.
सलमान खान ने सोहेल से बात करते हुए कहा, 'तुम सारी जिम्मेदारी खुद पर ले रहे हो. मैं समझ सकता हूं कि तुम ये कभी नहीं कहोगे कि ये फैसला दोनों की तरफ से था. लेकिन मैंने सीमा के इंटरव्यूज देखे हैं, जिसमें वो इस रिश्ते को टॉक्सिक बता रही थीं.'
सोहेल और सीमा के तलाक पर बात करते हुए सलमान खान ने आगे कहा, 'वो इंटरव्यूज में कह रही हैं कि हमारी लड़ाइयां होती थी. हर कपल के बीच लड़ाइयां होती हैं. ये आपके ऊपर है कि आप उस रिश्ते में रहना चाहते हो उससे निकलना.' सलमान ने सोहेल को समझाते हुए कहा कि एक भाई होने के नाते वो बस इतना कह सकते हैं कि तुमने बहुत कोशिश की, सीमा ने भी की. लेकिन उस समय हालात तुम्हारे फेवर में नहीं थे.
सलमान ने सोहेल से कहा, 'जितनी कोशिश तुमने करनी थी तुमने कर ली है और तुम्हें भी पता है कि ये सब एक फोटो की वजह से शुरू हुआ था, जो बाद में इतना ज्यादा बढ़ गया कि तुम उसे रोक नहीं पाए. लेकिन तुमने उसे मनाने और रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश क्यों ने की हो, वो एक समय था जो बीच चुका है.'
उन्होंने आगे कहा, 'मैं खुश हूं कि अब सब नॉर्मल है. लेकिन एक बड़े भाई के नाते, मैं तुम्हारे, हमारे और सीमा और बच्चों के दर्द को समझ सकता हूं. मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे पहले भी कई ब्रेकअप हुए, लेकिन तुम कभी ऐसे नहीं थे.'
शो में सलमान ने सोहेल के तलाक पर बातचीत करते हुए बताया कि 2-3 रिलेशनशिप के बाद सोहेल की जिंदगी में सीमा आई थीं और उन्होंने भाई जान को फोन किया था, उस समय वो फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' की शूटिंग कर रहे थे. इसके एक हफ्ते बाद सोहेल ने सलमान से कहा कि वो शादी कर रहे हैं. सलमान ने कहा कि वो समझते हैं कि जब वो दोनों अलग हुए होंगे, तो कितना मुश्किल रहा होगा. वो उम्मदी करते हैं कि अब सब ठीक हो और अब इससे आगे निकलकर किसी को डेट करना शुरू करो.
आपको बता दें कि साल 1998 में सोहेल और सीमा की शादी हुई थी, जिसके बाद दोनों ने दो बेटों का घर में स्वागत किया. लेकिन साल 2022 में सीमा ने अपने शो के दौरान खुलासा किया के वो और सोहेल अलग-अलग रह रहे हैं और बच्चे अपने पिता के साथ उनके घर पर रहते हैं.