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सीमा सजदेह के बयान पर भड़के सलमान खान! बोले- सोहेल ने रिश्ता बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी

Salman Khan On Sohail-Seema Divorce: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हाल ही में रिएलिटी शो 'एलायंस' का हिस्सा बने थे, जहां वो अपने छोटे भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने आए थे. इस दौरान भाईजान ने उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह द्वारा दिए गए इंटरव्यूज पर बात की.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 04, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:31 PM IST
सीमा सजदेह के बयान पर भड़के सलमान खान! बोले- सोहेल ने रिश्ता बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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