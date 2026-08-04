सीमा सजदेह के बयान पर भड़के सलमान खान! बोले- सोहेल ने रिश्ता बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी

प्राइम वीडियो के रिएलिटी शो 'एलायंस' का हाल ही में सलमान खान हिस्सा बने थे. वो इस शो में अपने भाई सोहेल खान को आगे गेम के लिए सपोर्ट करने पहुंचे थे. जहां उन्होंने पहली बार सोहेल खान और सीमा सजदेह के तलाक को लेकर खुलकर बात की. सलमान ने इस दौरान बताया कि उन्होंने हाल ही में सीमा के कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, जिसमें वो इस रिश्ते को टॉक्सिक बता रही हैं. उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा दोनों के बीच ये विवाद एक फोटो से शुरू हुआ था, जो बाद में हद से ज्यादा आगे बढ़ गया.