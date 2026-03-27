‘यहां क्या कर रहे हो...’ जब शाहरुख को ढूंढते हुए सलमान के कमरे में जा घुसे करण जौहर, भाईजान ने दिया ऐसा जवाब, हो गई बोलती बंद!

Salman Khan Karan Johar: चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 से पहले 2017 का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां स्टेज पर सलमान खान, करण जौहर और शाहरुख खान के बीच मजेदार नोकझोंक लोगों को खूब हंसाती है. वीडियो में सबसे ज्यादा सलमान का करण पर ‘फेवरिटिज्म’ वाला तंज लोगों का ध्यान खींचता है.
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Salman Khan Karan Johar SRK Banter: आजकल अवॉर्ड शोज में ग्लैमर और स्क्रिप्टेड मोमेंट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब कुछ अचानक और अनप्लान्ड हो जाए. अब चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 (Chetak Screen Awards 2026) आने वाले हैं, तो 2017 का एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हो रहा है. इस क्लिप में सलमान खान, करण जौहर और शाहरुख खान के बीच की मजेदार नोकझोंक देखने को मिलती है. उस समय तीनों ही शो को होस्ट कर रहे थे और स्टेज पर जो हुआ, वो लोगों को आज भी खूब पसंद आता है.
शो की शुरुआत में करण जौहर ने शाहरुख खान को बुलाने के लिए बड़ा ही फिल्मी अंदाज अपनाया. उन्होंने दोस्ती की बात करते हुए शाहरुख की जमकर तारीफ की. करण ने कहा, ‘जब भी मैं दोस्ती के बारे में सोचता हूं, तो सबसे पहला नाम शाहरुख खान का आता है’. उन्होंने शाहरुख के डिंपल, रोमांस और स्टाइल का जिक्र करते हुए उन्हें स्टेज पर आने के लिए बुलाया, लेकिन शाहरुख कहीं नजर नहीं आए. करण ने सोचा कि शायद शाहरुख ने सुना नहीं, तो उन्होंने दोबारा बुलाया. उन्होंने फिर से कहा, ‘लेडीज एंड जेंटलमेन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए किंग खान शाहरुख खान का’.
सलमान-करण का बैकस्टेज फनी मोमेंट
लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला. तब करण ने मजाक में कहा, ‘जो मेरे एक बार बुलाने पर दौड़कर आ जाता है, वो आज दो बार बुलाने पर भी नहीं आया. कुछ तो गड़बड़ है’. इतना कहकर वो खुद ही उन्हें ढूंढने बैकस्टेज चले गए. बैकस्टेज जाकर करण एक ग्रीन रूम में पहुंचे, जिस पर शाहरुख खान का नाम लिखा था. लेकिन अंदर जाकर देखा तो वहां सलमान खान बैठे हुए थे. करण हैरान रह गए और बोले, ‘अरे आप यहां क्या कर रहे हो’. इस पर सलमान ने अपने अंदाज में जवाब दिया, ‘स्वागत नहीं करोगे हमारा’.
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सलमान खान ने करण जौहर पर कसा तंज
बस फिर क्या था, यहीं से दोनों के बीच मजेदार बातचीत शुरू हो गई. सलमान ने करण को छेड़ते हुए उनके अलग-अलग रोल गिनाने शुरू कर दिए. उन्होंने कहा, ‘डायरेक्टर करण जौहर, प्रोड्यूसर करण जौहर, एंकर करण जौहर, जज करण जौहर, फैशन डिजाइनर करण जौहर’. जब उन्होंने ‘एक्टर करण जौहर’ कहा, तो करण तुरंत बोले, ‘ये मत बोलो’. इसके बाद सलमान ने कमरे के नाम को लेकर भी मजाक किया और कहा कि कन्फ्यूजन इसी वजह से हुआ. फिर सलमान ने अपने अंदाज में कहा, ‘मेरा कमरा मेरे दिल की तरह है’.
सलमान खान ने शो की ओपनिंग संभाली
वे आगे कहते हैं, ‘यहां एंट्री मुश्किल है और एक बार आ गए तो बाहर निकलना और भी मुश्किल’. इसके बाद उन्होंने करण से पूछा कि वो यहां क्यों आए हैं. करण ने बताया कि शाहरुख खान शो की ओपनिंग करने वाले हैं, लेकिन वो स्टेज पर नहीं पहुंचे, इसलिए वो उन्हें ढूंढने आए हैं. यहीं पर सलमान ने करण की खिंचाई करते हुए कहा, ‘ये क्या पक्षपात है. पहली फिल्म में शाहरुख खान, ‘कॉफी विद करण’ के पहले एपिसोड में शाहरुख खान और यहां भी पहले वही’. फिर उन्होंने अपने स्टाइल में कहा, ‘मैं कमिटमेंट से डरता हूं, लेकिन एक बार कर ली तो खुद की भी नहीं सुनता’.
आखिर में सलमान बोले कि शो की शुरुआत वो करेंगे, शाहरुख नहीं और करण को वहीं बैठने को कहकर खुद स्टेज की ओर निकल गए. इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और ये तेजी से वायरल भी हो रहा है.
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