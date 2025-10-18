Advertisement
हमें कोई अफोर्ड नहीं कर सकता... शाहरुख ने साथ काम करने की जताई इच्छा, तो सलमान ने दिया ये जवाब, देखते रह गए आमिर

Bollywood Three Khan: रियाद में जॉय फोरम 2025 के दौरान शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान एक मंच पर साथ नजर आए. तीनों ने अपनी दोस्ती, करियर और साथ में फिल्म करने की इच्छा जाहिर की. उनकी मजेदार बातचीत वाली वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 18, 2025, 07:52 AM IST
शाहरुख ने साथ काम करने की जताई इच्छा, तो सलमान ने दिया ये जवाब
Bollywood Three Khan Big Project: रियाद में हुए जॉय फोरम 2025 में बॉलीवुड के तीनों सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान एक ही मंच पर साथ नजर आए और ये मौका फैंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं था, क्योंकि इन तीनों को साथ देखना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था. इस दौरान तीनों ने अपने फिल्मी सफर, दोस्ती और एक साथ किसी फिल्म में काम करने के सपने पर खुलकर बात की. 

जब ये तीनों एक साथ स्टेज पर आए तो हॉल तालियों और सीटियों की आवाजों से गूंज उठा. इवेंट के दौरान शाहरुख खान ने सलमान और आमिर की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि अगर तीनों एक साथ किसी फिल्म में काम करें तो वो खुद में एक सपना होगा. शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा, 'बहुत वक्त से मैं काइंड बना हुआ हूं, पर अब थोड़ा शोऑफ करने का मन है. अगर हम तीनों एक फिल्म में हों, तो वो किसी सपने से कम नहीं होगा'. शाहरुख की इन बात ने हर किसी का दिल जीत लिया. 

शाहरुख ने सलमान-आमिर की खूब की तारीफ 

उनकी इस बात को सुनने के बाद पूरा माहौल तालियों से गंज उठा. इसके अलावा शाहरुख ने आगे कहा, 'जब भी हम तीनों आमिर, सलमान और मैं मिलते हैं, तो हमेशा सोचते हैं कि हमें साथ कुछ करना चाहिए. मैं इन दोनों से बहुत कुछ सीखता हूं. इनके संघर्ष, मेहनत और काम के लिए जुनून ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है. मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं इनके साथ एक मंच पर खड़ा हूं'. शाहरुख की बात खत्म होते ही सलमान खान ने भी अपने मजाकिया अंदाज से माहौल को यादगार बना दिया. 

बॉलीवुड के तीन खान, बड़े प्रोजेक्ट में साथ आएंगे नजर! इस शख्स ने दिया बड़ा हिंट, बोले- ‘एक बड़े सरप्राइज पर काम कर रहे...’

हमें एक साथ कोई अफोर्ड नहीं कर सकता- सलमान  

उन्होंने हंसते हुए कहा, 'शाहरुख की एक बात है जो वो बार-बार कहते रहते हैं. मैं चाहता हूं वो आज यहां भी कहें कि कोई हमें तीनों को एक साथ फिल्म में अफोर्ड नहीं कर सकता. बोलो शाहरुख!'. सलमान की ये बात सुनकर स्टेज पर मौजूद लोग हंस पड़े. शाहरुख भी पीछे नहीं हटे और अपनी हाजिरजवाबी से सबका दिल जीत लिया. उन्होंने कहा, 'मैं ये बात सऊदी में नहीं कहना चाहता, वरना सब उठकर बोल देंगे ‘हबीबी, हबीबी, डन, डन, डन!'. उनकी ये लाइन सुनते ही पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा. 

एक साथ काम करना चाहते हैं तीनों खान

इसके बाद शाहरुख ने साफ किया कि 'अफोर्ड' का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि टाइम और काम करने के तरीकों से है. उन्होंने कहा, 'हम जब भी मिलते हैं, इतनी बातें और हंसी-मजाक करते हैं कि निर्देशक को हमें काम शुरू करने के लिए कहना पड़ता है'. आखिर में सलमान खान ने एक शानदार बात कही जिसने सबका दिल छू लिया. उन्होंने कहा, 'जब हम तीनों किसी फिल्म में साथ आएंगे, तो उस फिल्म का हीरो कोई एक नहीं होगा, बल्कि कहानी खुद होगी. स्टार नहीं, स्क्रिप्ट स्टार बनेगी'. 

