हमें कोई अफोर्ड नहीं कर सकता... शाहरुख ने साथ काम करने की जताई इच्छा, तो सलमान ने दिया ये जवाब, देखते रह गए आमिर

Bollywood Three Khan Big Project: रियाद में हुए जॉय फोरम 2025 में बॉलीवुड के तीनों सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान एक ही मंच पर साथ नजर आए और ये मौका फैंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं था, क्योंकि इन तीनों को साथ देखना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था. इस दौरान तीनों ने अपने फिल्मी सफर, दोस्ती और एक साथ किसी फिल्म में काम करने के सपने पर खुलकर बात की.

जब ये तीनों एक साथ स्टेज पर आए तो हॉल तालियों और सीटियों की आवाजों से गूंज उठा. इवेंट के दौरान शाहरुख खान ने सलमान और आमिर की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि अगर तीनों एक साथ किसी फिल्म में काम करें तो वो खुद में एक सपना होगा. शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा, 'बहुत वक्त से मैं काइंड बना हुआ हूं, पर अब थोड़ा शोऑफ करने का मन है. अगर हम तीनों एक फिल्म में हों, तो वो किसी सपने से कम नहीं होगा'. शाहरुख की इन बात ने हर किसी का दिल जीत लिया.

Salman Khan: Nobody can afford us three in a film together....
Shah Rukh Khan: I don't want say it in Saudi bcoz everybody will get up to says Habibi Habibi, done done done
#SalmanKhan #AamirKhan #ShahRukhKhan #JoyForum2025

शाहरुख ने सलमान-आमिर की खूब की तारीफ

उनकी इस बात को सुनने के बाद पूरा माहौल तालियों से गंज उठा. इसके अलावा शाहरुख ने आगे कहा, 'जब भी हम तीनों आमिर, सलमान और मैं मिलते हैं, तो हमेशा सोचते हैं कि हमें साथ कुछ करना चाहिए. मैं इन दोनों से बहुत कुछ सीखता हूं. इनके संघर्ष, मेहनत और काम के लिए जुनून ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है. मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं इनके साथ एक मंच पर खड़ा हूं'. शाहरुख की बात खत्म होते ही सलमान खान ने भी अपने मजाकिया अंदाज से माहौल को यादगार बना दिया.

हमें एक साथ कोई अफोर्ड नहीं कर सकता- सलमान

उन्होंने हंसते हुए कहा, 'शाहरुख की एक बात है जो वो बार-बार कहते रहते हैं. मैं चाहता हूं वो आज यहां भी कहें कि कोई हमें तीनों को एक साथ फिल्म में अफोर्ड नहीं कर सकता. बोलो शाहरुख!'. सलमान की ये बात सुनकर स्टेज पर मौजूद लोग हंस पड़े. शाहरुख भी पीछे नहीं हटे और अपनी हाजिरजवाबी से सबका दिल जीत लिया. उन्होंने कहा, 'मैं ये बात सऊदी में नहीं कहना चाहता, वरना सब उठकर बोल देंगे ‘हबीबी, हबीबी, डन, डन, डन!'. उनकी ये लाइन सुनते ही पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा.

एक साथ काम करना चाहते हैं तीनों खान

इसके बाद शाहरुख ने साफ किया कि 'अफोर्ड' का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि टाइम और काम करने के तरीकों से है. उन्होंने कहा, 'हम जब भी मिलते हैं, इतनी बातें और हंसी-मजाक करते हैं कि निर्देशक को हमें काम शुरू करने के लिए कहना पड़ता है'. आखिर में सलमान खान ने एक शानदार बात कही जिसने सबका दिल छू लिया. उन्होंने कहा, 'जब हम तीनों किसी फिल्म में साथ आएंगे, तो उस फिल्म का हीरो कोई एक नहीं होगा, बल्कि कहानी खुद होगी. स्टार नहीं, स्क्रिप्ट स्टार बनेगी'.