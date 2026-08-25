सलमान खान को मिली धमकी केस में बड़ा पर्दाफाश! पुलिस जांच में सामने आई चौंकाने वाली हकीकत; ऐसे गढ़ी गई थी पूरी कहानी

मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को मिली कथित धमकी के मामले में एक बड़ा खुलासा किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि किसी बड़े गैंग का नाम लेकर सलमान खान को डराने और उनसे भारी रकम वसूलने की ये पूरी कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी. आरोपी ने खुद ही फर्जी पहचान बनाकर सोशल मीडिया पर बातचीत तैयार की थी, ताकि मामला पूरी तरह असली लगे और सब पर खौफ बन जाए. इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया है.
ये पूरा मामला मुंबई के बांद्रा इलाके से जुड़ा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में 25 साल के आसिफ मोहम्मद मुस्लिम राजा को आरोपी बनाया है. आसिफ मूल रूप से बिहार के सीवान जिले का रहने वाला है और पिछले कुछ समय से मुंबई के बांद्रा इलाके में रह रहा था. शुरुआत में आसिफ ने खुद को बेकसूर बताते हुए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी. उसका कहना था कि कुछ अनजान लोगों ने उसे मोबाइल और पैसे देकर एक्टर को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के लिए कहा था.
मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए बांद्रा पुलिस ने जब गहराई से जांच शुरू की, तो आरोपी के दावों में कई झोल नजर आए. पुलिस की तकनीकी टीम ने जब उसके फोन की व्हॉट्सऐप चैट की बारीकी से जांच की, तो मैसेज भेजने वाले और जवाब देने वाले दोनों की भाषा, स्पेलिंग और शब्दों के इस्तेमाल में काफी सिमिलरिटी मिली. इससे पुलिस को पक्का शक हो गया कि ये बातचीत दो अलग-अलग लोगों के बीच नहीं हुई, बल्कि एक ही शख्स ने अलग-अलग नंबरों से खुद ही ये फर्जी चैट बनाई थी.
पुलिस ने आरोपी के दावों की सच्चाई परखने के लिए उन सभी जगहों की पड़ताल की, जहां उसने अनजान लोगों से मिलने की बात कही थी. पुलिस टीमों ने उन इलाकों के CCTV कैमरों की कई दिनों की फुटेज खंगाली, लेकिन आरोपी की किसी भी संदिग्ध शख्स के साथ मुलाकात का कोई सुराग नहीं मिला. जब पुलिस ने इन सबूतों के आधार पर उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो वो टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि सलमान खान से पैसे वसूलने के लिए उसने खुद ही यह पूरी साजिश रची थी.
पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि आरोपी ने फर्जी चैट बनाने के लिए जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया था, उसे और अपने पुराने फोन को बांद्रा के समुद्र किनारे छिपा दिया था. पुलिस टीम ने आरोपी की निशानदेही पर दोनों मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं. साथ ही फोन में मौजूद फर्जी चैट्स के स्क्रीनशॉट भी गवाहों की मौजूदगी में जब्त कर लिए गए हैं. इसके अलावा पुलिस को बिहार के सीवान से ऑनलाइन मंगाए गए करीब 1.30 लाख रुपयों का भी पता चला है, जिसे उसने कैश कराया था.
बांद्रा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं और आईटी एक्ट के तहत गंभीर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अब इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि इस पूरी साजिश को आरोपी ने अकेले ही अंजाम दिया था या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड भी शामिल था. पुलिस उसके बैंक खातों, कॉल रिकॉर्ड्स और पैसों के लेन-देन से जुड़े नेटवर्क की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि इस फर्जीवाड़े की हर कड़ी को पूरी तरह साफ किया जा सके.