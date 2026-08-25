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सलमान खान को मिली धमकी केस में बड़ा पर्दाफाश! पुलिस जांच में सामने आई चौंकाने वाली हकीकत; ऐसे गढ़ी गई थी पूरी कहानी

Salman Khan Threat Case: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को धमकी देकर पैसे ऐंठने की एक बड़ी साजिश का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. मामले में जिस तरह की झूठी कहानी और फर्जी चैट का जाल बुना गया था, उसकी सच्चाई जानकर हर कोई हैरान है. पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पूरा मामला खोल दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 25, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:49 PM IST
सलमान खान को मिली धमकी केस में बड़ा पर्दाफाश! पुलिस जांच में सामने आई चौंकाने वाली हकीकत; ऐसे गढ़ी गई थी पूरी कहानी
Image Credit: सलमान खान धमकी मामले में बड़ा पर्दाफाश (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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