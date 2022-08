Boycott Tiger 3: अब Salman Khan के पीछे पड़े ट्रोलर्स, आमिर-शाहरुख के बाद भाईजान की फिल्म को ना देखने की कर डाली रिक्वेस्ट

Boycott Salman Khan Tiger 3 Trend: इन दिनों बॉलीवुड में बायकॉट-बायकॉट का खेल खूब खेला जा रहा है. इसी खेल के चक्कर में आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की रक्षा बंधन (Raksha Bandhan) भेंट चढ़ चुकी हैं. लेकिन सिलसिला यही तक सीमित नहीं है. इन फिल्मों का जो हश्र हुआ वो तो सभी ने देख लिया लेकिन इसके बाद शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की फिल्म पठान (Pathan) के बायकॉट की मांग ट्रोलर्स ने खूब उठाई और #Boycott Pathaan ट्रेंड करने लगा. लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स सिर्फ शाहरुख तक ही नहीं रुके अब उन्होंने सलमान खान (Salman Khan) को भी इस लपेटे में ले लिया है.

Boycott Tiger 3 हुआ ट्रेंड

अब सोशल मीडिया पर सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को बायकॉट करने की मांग उठ रही है. टाइगर 3 में सलमान के साथ कैटरीना कैफ होंगी जिसकी शूटिंग रह-रहकर हो रही है. वहीं फिल्म की रिलीज की बात करें तो ये अगले साल 21 अप्रैल को रिलीज होगी जिसमें टीजर सामने आ चुका है और दोनों ही स्टार्स कमाल लग रहे हैं. लेकिन फिल्म रिलीज से कई महीनों पहले ही इसे ना देखने की रिक्वेस्ट सोशल मीडिया पर की जा रही है.

Close friend says, "Aamir Khan is in a state of shock, the rejection of LSC movie by the audience hit him very hard"

"Nepotism"#BoycottTiger3#BoycottBrahmastra #BoycottVikramVedha pic.twitter.com/dXg0ZBuzRH

— Mahesh Zurange (@zurange_mahesh) August 15, 2022