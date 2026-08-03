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सलमान खान से रणबीर कपूर तक, फाइव स्टार से कम नहीं इन सेलेब्स की वैनिटी वैन, किस स्टार के पास है सबसे महंगी वैनिटी

बी टाउन के स्टार सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं. क्या आप जानते हैं शूटिंग सेट पर उनके आराम करने वाली वैनिटी वैन किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है.

Written ByShilpa
Published: Aug 03, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:34 AM IST
सलमान खान से रणबीर कपूर तक, फाइव स्टार से कम नहीं इन सेलेब्स की वैनिटी वैन, किस स्टार के पास है सबसे महंगी वैनिटी

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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