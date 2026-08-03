सलमान खान से रणबीर कपूर तक, फाइव स्टार से कम नहीं इन सेलेब्स की वैनिटी वैन, किस स्टार के पास है सबसे महंगी वैनिटी

बॉलीवुड स्टार्स बेहद लग्जरी लाइफ जीते हैं. इंटरनेट पर अक्सर स्टार्स की लाइफस्टाल चर्चा में रहती हैं. महंगी कार से लेकर घर की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल रहती है. बॉलीवुड स्टार्स के पास लग्जरी वैनिटी वैन है. वैन में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है. आइए जानते है किस स्टार के पास है सबसे महंगी वैनिटी वैन
बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की वैनिटी वैन में ऑफिस, लग्जरी लाउंज, बेडरूम, मीटिंग रूम और मेकअप एरिया है. इसके अलावा कई हाईटेक सुविधा मौजूद है. शाहरुख खान की वैनिटी वैन लगभग 4 करोड़ रुपये की है.
सलमान खान की वैनिटी वैन में किचन, जिम, लाउंज और बेडरूम जैसे सुविधाएं मौजूद है. सलमान खान की वैनिटी वैन लगभग 3 से 4 करोड़ की है. वैनिटी वैन एक बस होती है जिसमें किचन, मेकअप, कपड़ बदलने और आराम करने की सुविधाएं होती है. वैनिटी वैन में घर जैसा आराम मिलता है.
बॉलीवुड स्टार्स अक्सर शूटिंग के लिए घर से बाहर होते हैं. ऐसे में आराम करने के लिए स्टार्स के पास वैनिटी वैन होती है. वैनिटी वैन में स्टार्स घर की तरह आराम करते हैं. वहीं शूटिंग के लिए वैन में ही कपड़े बदलते हैं मेकअप करते हैं. दीपिका की वैनिटी वैन का इंटीरियर काफी प्रीमियम है. उनके वैनिटी वैन की कीमत लगभग 1 से 3 करोड़ रुपये के बीच है.
रणबीर कपूर की वैनिटी वैन में लग्जरी लाउंज बनाया गया है. एक्टर की वैनिटी वैन की कीमत भी लगभग 1 से 3 करोड़ के आसपास की है.
आलिया भट्ट की वैनिटी वैन को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने रेडी किया है. आलिया की वैनिटी में भी आराम करने से लेकर मेकअप की सुविधा है. वैनिटी वैन की कीमत लगभग 1 से 3 करोड़ बताई जाती है.
करीना कपूर की वैनिटी वैन में लग्जरी सुविधा मौजूद है. उनके वैन को काफी आरामदायक बनाया गया है. करीना की वैनिटी वैन की कीमत लगभग 1 से 3 करोड़ के करीब है.
अजय देवगन की वैनिटी वैन को उनके हिसाब से डिजाइन किया गया है. एक्टर की वैनिटी वैन में आपको कई लग्जरी सुविधा मिला जाएगी.
ऋतिक रोशन की वैनिटी वैन की कीमत लगभग 1 से 3 करोड़ के बीच है. उनकी वैनिटी में लग्जरी केबिन है.