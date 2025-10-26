शूट के लिए लेट हो रहे थे सलमान खान, बच्चों से मांगनी पड़ी लिफ्ट... मुंह छिपाकर पहुंचे गोरेगांव फिल्मसिटी

Salman Khan Battle of Galwan: बॉलीवुड भाईजान सलमान खान ने सितंबर के मीड में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग पूरी कर ली. ये फिल्म लेह, लद्दाख में लगातार 45 दिनों के शेड्यूल में शूट की गई थी. इसके बाद सलमान मुंबई लौट आए और अब बताया जा रहा है कि वे 10 अक्टूबर से फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग मुंबई में शुरू करेंगे, जो नवंबर के आखिर तक पूरी होने की उम्मीद है.

ताजा जानकारी के मुताबिक, फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया, ‘मेकर्स ने मुंबई के गोरेगांव फिल्मसिटी में दूसरे शेड्यूल के लिए एक बड़ा सेट तैयार किया है’. चूंकि सलमान बांद्रा में रहते हैं और मुंबई के ट्रैफिक से सभी परेशान रहते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि सलमान को सेट पहुंचने में देर हो रही थी. तभी उन्होंने अपनी कार छोड़ दी और बच्चों से बाइक पर लिफ्ट ले ली ताकि वे समय पर सेट पहुंच सकें.

बच्चों सें लिफ्ट लेकर पहुंचे सेट पर

सूत्र ने आगे बताया, ‘सलमान की बाइक के पीछे उनके बॉडीगार्ड्स और टीम के लोग अलग-अलग बाइक्स पर फॉलो कर रहे थे’. चूंकि सलमान ने अपना चेहरा छिपा रखा था, बच्चों को उस वक्त पता नहीं चला कि उन्होंने किसे लिफ्ट दी है. बाद में जब उन्हें पता चला कि वो शख्स सलमान खान थे, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे फूले नहीं समाए. इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि चित्रांगदा सिंह भी मुंबई में हो रहे इस दूसरे शेड्यूल का हिस्सा होंगी.

लद्दाख में पूरी हुई फिल्म की शूटिंग

फिल्म के पहले शेड्यूल के दौरान, जो लद्दाख में हुआ था, डायरेक्टर अपूर्व लाखिया और सलमान के को-एक्टर अंकुर भाटिया ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शूटिंग के कई बिहाइंड-द-सीन पल शेयर किए थे. इन वीडियोज में सलमान और टीम का शानदार बॉन्ड देखने को मिला था. ‘बैटल ऑफ गलवान’ एक बड़े पैमाने पर बन रही फिल्म है, जिसमें सलमान एक आर्मी ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी 2020 में गलवान घाटी में हुई उस झड़प पर आधारित है, जो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई थी.

सच्ची घटना पर आधारित है फिल्म

ये एक दुर्लभ सीमा संघर्ष था, जिसमें बंदूकों का इस्तेमाल नहीं हुआ था. सैनिकों ने पत्थरों और डंडों से एक-दूसरे का सामना किया था. फिल्म के मेकर्स इसे एक देशभक्ति भावना से भरपूर एक्शन ड्रामा के रूप में पेश कर रहे हैं. सलमान खान का यह रोल उनके करियर के सबसे दमदार किरदारों में से एक माना जा रहा है. फिल्म का म्यूजिक और सिनेमैटोग्राफी भी बहुत खास बताई जा रही है. दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो अगले साल बड़े पर्दे पर रिलीज होने की संभावना है.