'राधे' को लेकर सलमान खान के फैंस ट्विटर पर भिड़े, इस शब्द पर है आपत्ति

नई दिल्ली : ट्विटर पर 'राधे : योर मोस्ट वांटेड हीरो' ट्रेंड कर रहा है. ट्रेंड भी ऐसे कि सलमान खान (Salman Khan) के लड़के और लड़की फैन्स आपस में भिड़ गए हैं. हुआ यूं कि सलमान खान ने 'दंबग-3' के ट्रेलर के साथ 'राधे : 'योर मोस्ट वांटेड भाई' का फर्स्ट लुक भी रिलीज किया था. दरअसल, इस फिल्म के नाम में 'भाई' और 'हीरो' को लेकर विवाद हो गया है. विवाद इतना बढ़ गया है कि इस फिल्म के डायरेक्टर प्रभु देवा को शायद इस फिल्म का नाम ही बदलना पड़े.

Dear fangirls our time has finally come. We are trending cz we kindly request the makers of Radhe to replace the tag 'bhai' with 'hero'. Use the below tag to support the trend.

दरअसल, सलमान सबके फेवरेट हैं. जहां लड़के उन्हें 'भाई' कहकर संबोधित करते हैं तो वहीं कुछ लड़कियां, जिनके वो फेवरेट स्टार हैं जरूरी नहीं है कि उन्हें भाई कहना पसंद करें. इसी का नतीजा है कि सलमान की गर्ल फैन्स ने ही ट्विटर पर 'राधे : योर मोस्ट वांटेड हीरो' ट्रेंड करवा दिया है. यह रविवार रात से ही ट्रेंड करने लगा और अब टॉप टेन में बना हुआ. इस लड़ाई में लड़कियां ही बाजी मारती दिख रही हैं क्योंकि कोई 'भाई' वाला हैशटैग या कीवर्ड ट्रेंड करता नहीं दिख रहा है. अब तो कई ट्वीट ऐसे भी आए हैं जिसमें लड़के भी लड़कियों के साथ खड़े दिख रहे हैं.

Salman is bhai for us the male fans

But is a hero for us all

We want to see the Salman Khan Hero

RADHE MOST WANTED HERO.

— Red Mans (@BeingMansU) November 24, 2019