CBFC में नहीं अटकी भाईजान की फिल्म, सलमान खान की 'मातृभूमि' को लेकर आया बड़ा अपडेट

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट 'मातृभूमि' को लेकर हाल ही में एक नया अपडेट आया है. इस फिल्म का टाइटल पहले 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था, जिसे विवाद में फंसने के बाद बदल दिया गया. इस फिल्म के रिलीज को लेकर भाईजान के फैंस काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते वो फिल्म से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट पर अपनी नजरें बनाए रखते हैं. वहीं कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थीं कि ये फिल्म सीबीएफसी की मंजूरी में फंस गई है और इसे कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया गया है.
लेकिन ऐसा नहीं है. ये महज एक अफवाह थी. खबरों के मुताबिक, सलमान खान की फिल्म होल्ड पर नहीं है, बल्कि फिलहाल सर्टिफिकेशन के प्रोसेस के लिए गई है. जिसका मतलब है कि फिल्म नॉर्मल प्रोसेस के तहत CBFC की मंजूरी के लिए आगे बढ़ा दी गई है और इसे होल्ड नहीं किया गया है.
खबरों के अनुसार, सलमान की इस फिल्म को लेकर ये कहना सही नहीं होगा कि ये होल्ड पर रखी हुई है. फिल्म इस समय सीबीएफसी में क्लियरेंस की प्रोसेस से गुजर रही है. इन खबरों से ये तो साफ हो गया है कि इस फिल्म को लेकर सामने आ रही सभी अफवाहें गलत है. हालांकि, फिल्म को सर्टिफिकेशन मिलने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है.
सलमान खान की इस फिल्म का नाम पहले 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर 'मातृभूमि' कर दिया गया. फिल्म का नाम इसलिए चेंज कर दिया गया, क्योंकि इसकी कहानी का टॉपिक काफी सेंसिटिव था, जिसके चलते टाइटल और कुछ हिस्सों में बदलाव किया गया. फिल्म के निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है, जिसकी कहानी गलवान घाटी की पृष्ठभूमि से इंस्पायर है.
वहीं, अब जब सलमान खान की इस फिल्म को सीबीएफसी की मंजूरी मिल गई है, तो हर किसी की नजरें इसकी रिलीज डेट पर टिकी हैं. अब देखना ये होगा कि मेकर्स सर्टिफिकेशन के तुरंत बाद रिलीज डेट की अनाउंसमेंट करेंगे या इसका खुलासा कुछ समय बाद करेंगे. पर टिकी हुई हैं.