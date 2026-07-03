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CBFC में नहीं अटकी भाईजान की फिल्म, सलमान खान की 'मातृभूमि' को लेकर आया बड़ा अपडेट

Salman Khan Film Maatrubhumi Update: सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. खबरों के मुताबिक, सीबीएफसी ने इसे होल्ड पर नहीं रखा है, बल्कि इसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 03, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:43 PM IST
CBFC में नहीं अटकी भाईजान की फिल्म, सलमान खान की 'मातृभूमि' को लेकर आया बड़ा अपडेट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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