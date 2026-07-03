CBFC में नहीं अटकी भाईजान की फिल्म, सलमान खान की 'मातृभूमि' को लेकर आया बड़ा अपडेट

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट 'मातृभूमि' को लेकर हाल ही में एक नया अपडेट आया है. इस फिल्म का टाइटल पहले 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था, जिसे विवाद में फंसने के बाद बदल दिया गया. इस फिल्म के रिलीज को लेकर भाईजान के फैंस काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते वो फिल्म से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट पर अपनी नजरें बनाए रखते हैं. वहीं कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थीं कि ये फिल्म सीबीएफसी की मंजूरी में फंस गई है और इसे कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया गया है.