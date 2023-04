Tiger 3 के सेट से Salman Khan का वीडियो लीक, कुछ ऐसा करते दिखे जिसने 'भाईजान' के फैंस को दिया 440 वॉल्ट का झटका!

स्मोकिंग करते दिखे सलमान खान...!

सलमान खान (Salman Khan Instagram) वायरल वीडियो में ब्लैक कलर का पठानी कुर्ता पहने कुछ लोगों के बीच बैठे दिखाई दे रहे हैं. सलमान खान वायरल वीडियो में सिगरेट का धुआं उड़ाते दिख रहे हैं. सलमान खान का वीडियो इंटरनेट पर सामने आते ही आग की तरह वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया की मानें तो सलमान खान (Salman Khan New Movie) का वायरल वीडियो ईद के दिन का है, जब वह अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के सेट पर पहुंचे थे.

#SalmanKhan In Black Pathani With Ciggrate On The Sets Of #Tiger3 , Eid Mubarak pic.twitter.com/aw58zJ8B2I

— Radhe (@BadassSalmaniac) April 22, 2023