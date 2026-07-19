झुर्रियों वाला चेहरा, बदला हुआ लुक... सलमान खान के वायरल वीडियो को देख फैंस हुए परेशान, बोले- 'धर्मेंद्र जैसे लग रहे'

Salman Khan Viral Video: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच एक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) के ऑफिस में नजर आ रहे हैं. एक्टर ने SRA के अत्याधुनिक डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन सपोर्ट सेंटर (IT सर्वर रूम) का उद्घाटन किया.
इस इवेंट के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उनके नए लुक ने फैंस का ध्यान खींचा है. सलमान अपने नए लुक में बिल्कुल अलग और पहचाने न जा सकने वाले लग रहे थे. उन्होंने रफ और क्लीन-शेव लुक अपनाया था और हल्के ऑलिव-ग्रीन या बेज रंग की बटन-डाउन शर्ट पहनी थी.
कई फैंस ने X (पहले ट्विटर) पर उनके इस नए लुक पर प्रतिक्रिया दी. एक हैरान फैन ने लिखा, 'सलमान खान का नया वीडियो. भाई, ये किसी मजदूर जैसे क्यों लग रहे हैं? समय कभी नहीं रुकता और उन्हें भी अब खुद का ध्यान रखना चाहिए.' एक अन्य यूजर ने कहा, 'सलमान खान को क्या हो गया? पहले तो मुझे लगा कि यह वो नहीं हैं, लेकिन मैंने वहां शेरा को भी देखा. उनकी उम्र धर्मेंद्र जैसी लग रही है.' एक अन्य फैन ने लिखा, 'क्या सलमान खान और उनकी सेहत सब ठीक है...?'
What happened to Salman Khan At first I thought it's not him but saw shera too there
He is ageing like Dharmendra. pic.twitter.com/u52EZHx4KX
— Gagan Choudhary (trigguuuu) July 19, 2026
इस इवेंट के बाद सलमान पैपराजी के साथ मजाक-मस्ती करते दिखे और उनसे 'मातृभूमि' के बारे में न पूछने के लिए कहा. सोशल इवेंट के बाद मीडिया से बात करने से पहले सलमान खान ने अपने खास अंदाज में मजाक करते हुए माहौल को हल्का किया. उन्होंने मीडिया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, 'मुझसे कुछ भी पूछो, बस वो एक सवाल मत पूछना. उसके बारे में पूछने का कोई फायदा नहीं है.'
बता दें कि 'मातृभूमि' हाल ही में CBFC की दिक्कतों और रिलीज में देरी की वजह से चर्चा में रही थी. जाहिर है कि वह इससे जुड़े सवालों से बच रहे थे. सलमान खान के दौरे से पता चला कि महाराष्ट्र सरकार आधुनिक, पारदर्शी और लोगों पर केंद्रित गवर्नेंस के जरिए झुग्गी-बस्ती सुधार के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है. सलमान ने SRA के काम पर खुशी जताई और अपने दौरे के दौरान संस्था की कई गतिविधियों के बारे में जानकारी ली. सलमान खान ने SRA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर की मौजूदगी में झुग्गी-बस्ती सुधार योजना के तहत 50 से ज्यादा लाभार्थियों को पक्के घरों की चाबियां भी सौंपी.