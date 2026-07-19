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झुर्रियों वाला चेहरा, बदला हुआ लुक... सलमान खान के वायरल वीडियो को देख फैंस हुए परेशान, बोले- 'धर्मेंद्र जैसे लग रहे'

Salman Khan Viral Video: सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने फैंस की चिंता बढ़ा दी है. इस वीडियो में एक्टर का चेहरा काफी झुर्रियों से भरा हुआ नजर आ रहा है. इस वीडियो पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'सलमान खान की हालत धर्मेंद्र की तरह हो रही है.'

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 19, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:06 PM IST
झुर्रियों वाला चेहरा, बदला हुआ लुक... सलमान खान के वायरल वीडियो को देख फैंस हुए परेशान, बोले- 'धर्मेंद्र जैसे लग रहे'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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