नहीं थम रहा है फिल्म काला हिरण विवाद, प्रोड्यूसर अमित जानी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, HC के फैसले को दी चुनौती

अमित जानी ने अपनी फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लिगेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा फिल्म के टीजर और पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया था. फिल्ममेकर अमित जानी और डायरेक्टर भरत एस श्रीनेत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स और 1998 का काला हिरण शिकार मामले पर आधारित फिल्म लेकर विवाद छिड़ा हुआ है.
सलमान खान द्वारा दायर याचिका के अनुसार एक्टर को अपने नाम, चेहरे और पहचान के इस्तेमाल से आपत्ति है. उनका कहना है कि फिल्म में उनके 1998 के काला हिरण मामले से जुड़ी घटना पर आधारित है. इस फिल्म में उनकी छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे लोगों के बीच उनके बारे में गलत धारण बन सकती है. सलमान खान द्वारा दायर याचिका में साफ तौर पर इशारा किया है कि इस फिल्म में उनकी 'पर्सनैलिटी राइट्स' का गैर-कानूनी तरीके से यूज किया जा रहा है. इसके अलावा एक्टर ने कहा कि टीजर में दिखने वाले शख्स ने उनका सिग्नेचर वाला नीला ब्रेसलेट पहना हुआ है.
सलमान खान ने इसे अपनी पर्सनैलिटी राइट्स उल्लंघन बताया है. जून 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर फिल्म मेकर्स को नोटिस भी जारी किया था. फिल्म टीजर रिलीज के बाद विवाद बढ़ गया था. सलमान खान की याचिका में कहा गया था कि फिल्म में दिखाया गया चेहरा काफी हद तक उनसे मिलता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान केस पर अपना फैसला सुनाया. मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने फिल्म मेकर्स को फटकार लगाई थी. इसके बाद फिल्म मेकर्स को निर्देश दिया था वह फिल्म से जुड़े सभी पोस्ट और वीडियो इंटरनेट से हटाएं, जिसमें सलमान खान के खिलाफ बयानबाजी है.
फिल्म में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग के बारे में भी जिक्र है. इस गैंग को फिल्म में अहम किरदार में दिखाया गया है जिस पर हाईकोर्ट को एतराज है. कोर्ट का कहना है कि फिल्म मेकर्स ने जानबूझकर सलमान खान को अंडरवर्ल्ड से जोड़कर पेश किया है, ऐसे में उनकी सुरक्षा और उनकी इमेज पर असर पड़ सकता है.
मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मेकर्स का कहना है कि फिल्म का उद्देश्य किसी की इमेज को खराब करना नहीं. इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है. फिल्म से किसी भी जिंदा इंसान का सीधा संबंध नहीं है. अमित जानी के अनुसार फिल्म की कहानी पब्लिक डोमेन पर मौजूद है.