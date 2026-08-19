Add Zee Business As A Preferred Source
App

नहीं थम रहा है फिल्म काला हिरण विवाद, प्रोड्यूसर अमित जानी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, HC के फैसले को दी चुनौती

काला हिरण द बैटल फॉर लिगेसी का विवाद थम नहीं रहा है. फिल्म मेकर अमित जानी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल मेकर्स ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

Written ByShilpa
Published: Aug 19, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:47 PM IST
नहीं थम रहा है फिल्म काला हिरण विवाद, प्रोड्यूसर अमित जानी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, HC के फैसले को दी चुनौती

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली एयरपोर्ट का जलवा, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में हुआ शुमार
2
3
4
5