'चलो पीछे 10 कदम दूर...', सलमान खान ने पैप्स को दी वॉर्निंग, भांजी के साथ भीड़ में दिखे भाईजान, VIDEO वायरल

Salman Khan With Ayat Video: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को फैंस काफी पसंद करते हैं और उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. लंबे समय से एक्टर को जब भी बाहर कहीं देखा जाता है तो उनके साथ भारी भरकम सुरक्षा भी दिखती हैं. हाल ही में सलमान खान को एक कार्यक्रम था. जहां वह अपने अजीज दोस्त और भांजी आयत के साथ नजर आए. आयत सलमान की बहन अर्पिता और जीजा आयुष शर्मा की बेटी हैं. उनका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें सलमान अपनी भांजी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव नजर आए.

भांजी के लिए प्रोटेक्टिव दिखे सलमान

सलमान खान वैसे तो अपनी फैमिली को लेकर काफी प्रोटेक्टिव रहते हैं, लेकिन भांजे और भांजी को लेकर थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं. हाल ही में ऐसा कुछ लेटेस्ट वीडियो में देखने को मिला. दरअसल, सलमान अपने परिवार वालों के साथ मुंबई में इवेंट में पहुंचे, इस दौरान एक्टर को उनकी भांजी आयत के साथ देखा गया. दोनों को साथ में देखकर पैपराजी उनके करीब फोटो खींचने के लिए जाने लगे, तो सलमान ने उन सभी को अपनी भांजी से दूर रहने को कहा और वॉर्निंग देते हुए दिखे.

'चलो, चलो पीछे दस कदम'

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सलमान अपनी भांजी को भीड़ से बचा रहे हैं. हालांकि आयत अभी उम्र में छोटी है, जिसके वजह से लोगों के बीच डरी और कंफ्यूज दिख रही हैं. वीडियो में आप देखेंगे कि सलमान ने आयत का हाथ कसकर पकड़ रखा है. इसी बीच सलमान पैपराजी से कहते हैं कि 'चलो, पीछे दस कदम दूर, बच्ची साथ में है आगे बढ़ो.' इसके बाद भाईजान आयत के साथ इवेंट से बाहर आ जाते हैं और उनकी टीम भी लोगों को हटाते हुए दिखती हैं.

सलमान खान वर्कफ्रंट

बता दें कि आयत सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा की बेटी हैं. आयत का जन्म सलमान खान के जन्मदिन के दिन ही साल 2019 में हुआ था. भाईजान अक्सर अपनी भांजी आयत के साथ नजर आते हैं. सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो फिलहाल उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं. इन दिनों एक्टर 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. 'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी.