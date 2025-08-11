'चलो पीछे 10 कदम दूर...', सलमान खान ने पैप्स को दी वॉर्निंग, भांजी के साथ भीड़ में दिखे भाईजान, VIDEO वायरल
Advertisement
trendingNow12876414
Hindi Newsबॉलीवुड

'चलो पीछे 10 कदम दूर...', सलमान खान ने पैप्स को दी वॉर्निंग, भांजी के साथ भीड़ में दिखे भाईजान, VIDEO वायरल

Salman Khan Video: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भाईजान अपनी भांजी आयत और दोस्त के साथ नजर आ रहे हैं. पैप्स की भीड़ से बचाते हुए उन्होंने आयत की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया और इस बीच पैप्स की भीड़ को भाईजान ने कसकर सुनाया. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 11, 2025, 07:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान
सलमान खान

Salman Khan With Ayat Video: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को फैंस काफी पसंद करते हैं और उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. लंबे समय से एक्टर को जब भी बाहर कहीं देखा जाता है तो उनके साथ भारी भरकम सुरक्षा भी दिखती हैं. हाल ही में सलमान खान को एक कार्यक्रम था. जहां वह अपने अजीज दोस्त और भांजी आयत के साथ नजर आए. आयत सलमान की बहन अर्पिता और जीजा आयुष शर्मा की बेटी हैं. उनका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें सलमान अपनी भांजी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव नजर आए. 

भांजी के लिए प्रोटेक्टिव दिखे सलमान 
सलमान खान वैसे तो अपनी फैमिली को लेकर काफी प्रोटेक्टिव रहते हैं, लेकिन भांजे और भांजी को लेकर थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं. हाल ही में ऐसा कुछ लेटेस्ट वीडियो में देखने को मिला. दरअसल, सलमान अपने परिवार वालों के साथ मुंबई में इवेंट में पहुंचे, इस दौरान एक्टर को उनकी भांजी आयत के साथ देखा गया. दोनों को साथ में देखकर पैपराजी उनके करीब फोटो खींचने के लिए जाने लगे, तो सलमान ने उन सभी को अपनी भांजी से दूर रहने को कहा और वॉर्निंग देते हुए दिखे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'चलो, चलो पीछे दस कदम'
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सलमान अपनी भांजी को भीड़ से बचा रहे हैं. हालांकि आयत अभी उम्र में छोटी है, जिसके वजह से लोगों के बीच डरी और कंफ्यूज दिख रही हैं. वीडियो में आप देखेंगे कि सलमान ने आयत का हाथ कसकर पकड़ रखा है. इसी बीच सलमान पैपराजी से कहते हैं कि 'चलो, पीछे दस कदम दूर, बच्ची साथ में है आगे बढ़ो.' इसके बाद भाईजान आयत के साथ इवेंट से बाहर आ जाते हैं और उनकी टीम भी लोगों को हटाते हुए दिखती हैं. 

सलमान खान वर्कफ्रंट 
बता दें कि आयत सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा की बेटी हैं. आयत का जन्म सलमान खान के जन्मदिन के दिन ही साल 2019 में हुआ था. भाईजान अक्सर अपनी भांजी आयत के साथ नजर आते हैं. सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो फिलहाल उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं. इन दिनों एक्टर 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. 'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
काजोल गुप्ता

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Salman Khanpaparazzi

Trending news

1947 से 5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! कौन था वो योद्धा जिससे थर्रा गई
Independence Day
1947 से 5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! कौन था वो योद्धा जिससे थर्रा गई
हमारे सामने हुई लिस्ट में गड़बड़ी... बयान के कुछ देर बाद कांग्रेस मंत्री का इस्तीफा
KN Rajanna
हमारे सामने हुई लिस्ट में गड़बड़ी... बयान के कुछ देर बाद कांग्रेस मंत्री का इस्तीफा
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
Supreme Court
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
bengaluru news
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को 'आवाज' दी, जिन्ना के मरते ही लाहौर से क्यों भागना पड़ा?
15 August 1947 History
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को 'आवाज' दी, जिन्ना के मरते ही लाहौर से क्यों भागना पड़ा?
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
Kishtwar
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
Dadra and Nagar Haveli
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
Rahul Gandhi
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
Maharashtra
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
आज की ताजा खबर LIVE: यूक्रेनी राष्ट्रपति ने PM मोदी से फोन पर बात की, ट्रंप-पुतिन की मुलाकात से पहले क्या बोले जेलेंस्की?
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: यूक्रेनी राष्ट्रपति ने PM मोदी से फोन पर बात की, ट्रंप-पुतिन की मुलाकात से पहले क्या बोले जेलेंस्की?
;