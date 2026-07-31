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‘स्कैल्प में लग रहे थे इंजेक्शन, फिर भी बिरयानी खाते रहे सलमान खान’, प्रोड्यूसर का खुलासा; बोले- ‘स्टार बनने की कीमत चुकानी पड़ती है...’

Salman Khan Scalp Treatment: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिटनेस और डिसिप्लिन के चर्चे हमेशा रहते हैं. हाल ही में प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने एक पुराना किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि सिर में दर्दनाक इंजेक्शन लगते वक्त भी सलमान बड़े आराम से बिरयानी खा रहे थे. उनके इस इंटरव्यू ने हर किसी को हैरान कर दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 31, 2026, 06:21 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:39 AM IST
‘स्कैल्प में लग रहे थे इंजेक्शन, फिर भी बिरयानी खाते रहे सलमान खान’, प्रोड्यूसर का खुलासा; बोले- ‘स्टार बनने की कीमत चुकानी पड़ती है...’
Image Credit: Salman Khan Scalp Treatment

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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