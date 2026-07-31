/‘स्कैल्प में लग रहे थे इंजेक्शन, फिर भी बिरयानी खाते रहे सलमान खान’, प्रोड्यूसर का खुलासा; बोले- ‘स्टार बनने की कीमत चुकानी पड़ती है...’

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी शानदार फिटनेस, काम के लिए कड़े डिसिप्लिन और बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं. पर्दे पर उनका जो स्वैग और स्टारडम दिखता है, उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत और कई तरह के त्याग छिपे होते हैं. हाल ही में मशहूर निर्माता शैलेंद्र सिंह ने सलमान से जुड़ा एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा फैंस के साथ शेयर किया है. इस घटना को सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया. ये बात साफ जाहिर करती है कि बड़ा कलाकार बनने के लिए पर्दे के पीछे कितनी असुविधाओं को हंसकर सहना पड़ता है.
ये पूरा वाकया मुंबई के बांद्रा स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट का है. जब शैलेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे, तो सुपरस्टार अपने एक मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर रहे थे. उस दौरान डॉक्टर उनके सिर में स्कैल्प ट्रीटमेंट के तहत लगातार कई इंजेक्शन लगा रहे थे. आमतौर पर सिर में इंजेक्शन लगना काफी तकलीफदेह और दर्दनार होता है और कोई भी नॉर्मल इंसान दर्द से परेशान हो जाता है. लेकिन सलमान के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी. वो इतने शांत बैठे थे, जैसे वहां कुछ खास हो ही न रहा हो. ये देखकर खुद वे भी हैरान रह गए थे.
सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जब डॉक्टर उनके सिर में सुइयां चुभो रहे थे, उस वक्त सलमान खान बहुत मजे से बिरयानी एंजॉय कर रहे थे. एक तरफ इलाज का प्रोसेस जारी था और दूसरी तरफ सलमान बड़े इत्मीनान से खाना खा रहे थे. शैलेंद्र सिंह ने बताया कि किसी भी आम इंसान के लिए इस तरह की सिचुएशन में नॉर्मल रहना बेहद मुश्किल होता है. सिर में सुई लगते ही इंसान झल्ला जाता है, मगर सलमान बिल्कुल बेफिक्र दिखे. ये घटना उनके मजबूत मेंटल पेशेंस और शांत स्वभाव को साफ बयां करती है, जो काबिले तारीफ है.
जब शैलेंद्र सिंह ने हैरानी जताते हुए सलमान से पूछा कि वे इतने असहनीय दर्द में भी इतने नॉर्मल कैसे रह लेते हैं? तो भाईजान ने मुस्कुराते हुए एक बेहद आसान मगर गहरी बात कही, जो सच में एक बड़ी गहरी बात थी. सलमान ने उनसे कहा, ‘स्टार बनने की एक कीमत चुकानी पड़ती है, भाई’. इस एक छोटे से डायलॉग में उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री का कड़वा सच बयां कर दिया था. स्क्रीन पर फैंस को जो चमक-धमक और ग्लैमर नजर आता है, उसे बरकरार रखने के लिए कलाकारों को अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत दर्द और डिस्कंफर्ट पड़ता है.
फिल्मी दुनिया में बड़े कलाकारों पर हर वक्त अच्छा और शानदार दिखने का दबाव रहता है. फिल्मों, ब्रांड एड्स और बड़े इवेंट्स में उनकी एक-एक झलक काफी मायने रखती है. इसी वजह से कई सितारे अपनी स्किन, बालों और शरीर को बनाए रखने के लिए तरह-तरह के महंगे और मुश्किल ट्रीटमेंट करवाते हैं. इन मेडिकल प्रोसेस में सिर्फ पैसा ही नहीं लगता, बल्कि बहुत सारा समय, शारीरिक दर्द और मेहनत भी शामिल होती है. सलमान खान का ये एक्सपीरियंस दिखाता है कि अपनी कामयाबी और पहचान को बनाए रखना कितना चैलेंजिंग काम है.
सलमान खान को हमेशा एक ऐसे एक्टर के तौर पर देखा जाता है जो हर मुश्किल हालात में खुद को मजबूत बनाए रखते हैं. चाहे कड़ा फिटनेस रूटीन हो, शूटिंग का लंबा शेड्यूल हो या फिर जिंदगी की कोई परेशानी, उन्होंने हमेशा खुद को डिसिप्लिंड रखा है. यही वजह है कि वो पिछले कई सालों से ऑडियंस के दिलों पर राज कर रहे हैं. लोग सिर्फ उनकी फिल्मों के ही दीवाने नहीं हैं, बल्कि उनके काम करने के जज्बे, मेंटल स्ट्रेस और कभी हार न मानने वाली सोच की भी बहुत इज्जत करते हैं. शैलेंद्र सिंह का पॉडकास्ट तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.
सोशल मीडिया पर फैंस उनके पॉडकास्ट पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे सलमान खान की सहनशक्ति और मेंटल स्ट्रेंथ को मिसाल बता रहे हैं, तो कुछ इसे स्टारडम के साथ आने वाले मानसिक दबाव के रूप में देख रहे हैं. फैंस का कहना है कि काम को लेकर यही लगन और सीरियस एटीट्यूड उन्हें बाकी कलाकारों से एकदम अलग बनाता है. दर्द के बावजूद हंसते रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती. बता दें, इन दिनों वे अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि’ को लेकर बिजी चल रहे हैं, जो इस साल के आखिरी या अगले साल तक रिलीज हो सकती है.