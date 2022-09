Salman Khan Video: भरी भीड़ और पुलिस से घिरने के बाद भी सलमान ने नहीं छोड़ा अपना ड्रिंक, जेब में ही रख लिया गिलास

Salman Khan Holding Glass Video: सलमान खान आए दिन खबरों में बने रहते हैं. उनकी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें भाईजान का अंदाज देख आपकी हंसी नहीं रुकेगी. सलमान खान (Salman Khan) एक पार्टी में दिखाई दिए और इस पार्टी में सलमान खान ने ऐसी हरकत कर दी कि हर किसी की हंसी निकल पड़ी. बात ये है कि वो पार्टी में हाथ में गिलास थामे नजर आए और पार्टी से निकलते समय भी गिलास उनके हाथ में ही था. उस गिलास से उनको न जाने क्यों इतना प्यार हो गया कि वो उसे छोड़ ही नहीं पा रहे थे.

सलमान खान का वीडियो

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सलमान खान (Salman Khan) कार से उतरते हैं. इसके बाद वो गाड़ी का दरवाजा बंद करते दिखे. वापस जाते समय उनके हाथ में गिलास होता है. वो एक हाथ से दूसरे हाथ में गिलास ट्रांसफर करते हैं और पॉकेट में रख लेते हैं. अब लोग सोशल मीडिया पर अंदाजा लगा रहे है कि गिलास में क्या-क्या हो सकता है. आपको बता दें, घटना तब की है जब सलमान खान एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में पहुंचे.

Bhai putting glass of white rum in his pocket @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/1PWE5AlLP3

— . (@Salman_Rules) September 4, 2022