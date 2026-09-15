सामंथा की गोद भराई में खिले खुशियों के रंग, पीले लिबास में दिखीं बेहद खूबसूरत; राज निदिमोरु ने लुटाया प्यार

सामंथा द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में सिर्फ एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ का एक खास और अहम पल नहीं था, बल्कि इंडियन ट्रैडिशनल मां बनने का एहसास और शक्तियों पर विश्वास का सुंदर मेल दिखाई देता है. राज निदिमोरू की मौजूदगी ने इस रस्म को और खास बना दिया. सामंथा के लिए ये रस्म शायद इसलिए भी यादगार रही, क्योंकि इससे उन्होंने अपनी परंपराओं को एक नए तरीके से समझा. मां बनने की नए सफर शुरू करने से पहले उन्होंने जिस तरह इस रस्म और उसके अर्थ को महसूस किया, उससे साफ है कि उनके लिए ये केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आने वाले जीवन के लिए आशीर्वाद, विश्वास और नई उम्मीदों से भरा एक इमोशनल पल था.