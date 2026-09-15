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सामंथा की गोद भराई में खिले खुशियों के रंग, पीले लिबास में दिखीं बेहद खूबसूरत; राज निदिमोरु ने लुटाया प्यार

Samantha Ruth Prabhu Baby Shower: एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु जल्द ही मां बनने जा रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में पति राज निदिमोरू के साथ अपनी ट्रैडिशनल 'सीमंथम रस्म' की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. दीयों और फूलों से सजे माहौल में हुई इस खास रस्म ने सामंथा की आस्था, परंपरा और मां बनने के भाव को खूबसूरती से पेश किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 15, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:09 AM IST
सामंथा की गोद भराई में खिले खुशियों के रंग, पीले लिबास में दिखीं बेहद खूबसूरत; राज निदिमोरु ने लुटाया प्यार

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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