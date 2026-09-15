सामंथा की गोद भराई में खिले खुशियों के रंग, पीले लिबास में दिखीं बेहद खूबसूरत; राज निदिमोरु ने लुटाया प्यार

पैन इंडिया स्टार सामंथा रुथ प्रभु की जिंदगी में इन दिनों खुशियों का एक नया सफर शुरू हो रहा है. पति राज निदिमोरू के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत करने की तैयारी कर रहीं एक्ट्रेस ने सोमवार को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अपनी ट्रैडिशनल 'सीमंथम रस्म' की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों और वीडियो में सामंथा बेहद शांत और सादगी भरे अंदाज में नजर आईं. दीयों, फूलों और पूजा की सजावट से सजे खुली जगह पर हुई इस रस्म का माहौल बेहद खास था. वहीं इस दौरान डायरेक्टर और एक्ट्रेस के पति राज निदिमोरू भी पूरी तरह से शामिल रहे और उन्होंने सामंथा के साथ मिलकर रस्में निभाईं.
सामंथा ने बताया कि कोई नॉर्मल रस्म नहीं थी, बल्कि श्रीविद्या परंपरा से जुड़ी एक स्पेशल रस्म थी. समारोह के दौरान पुजारियों ने उन्हें हर चीज का अर्थ समझाया. एक्ट्रेस हल्के पीले रंग के चूड़ीदार शूट में नजर आईं और उनके गले में फूलों की माला थी. एक वीडियो में पवित्र जल से उनका अभिषेक किया जा रहा था, जबकि दूसरी तस्वीरों में वो आंखें बंद किए पूरी श्रद्धा के साथ रस्म में शामिल दिखाई दीं.
सामंथा की इस रस्म में आसपास मौजूद महिलाओं ने भी ट्रैडिशनल तरीके से उनके सिर और छाती को स्पर्श कर आशीर्वाद दिया. तस्वीरों में नजर आ रही ये पूरी रस्म सामंथा के लिए सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि भावनाओं और विश्वास से जुड़ा एक खास भाव था. सामंथा ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा से अपनी परंपराओं के लिए गहरा सम्मान रहा है. भले ही वो हर रस्म के पीछे छिपे अर्थ को पहले पूरी तरह नहीं समझती थीं, लेकिन मंत्रों की आवाज और सालों से चली आ रही पुरानी परंपराओं में उनका विश्वास हमेशा रहा है.
एक्ट्रेस ने आगे कहा, जब श्रीविद्या पुजारी ने उन्हें रस्म के हर हिस्से का मतलब समझाया, तो उनके लिए इसका आध्यात्मिक अर्थ और गहरा हो गया. उन्होंने बताया कि हर मंत्र का अपना मतलब, हर तोहफे का अपना अर्थ और रस्म के हर भाग का एक खास अर्थ था.
इस रस्म का सबसे इमोशनल पल सामंथा को वो लगा, जिसमें प्रेग्नेंट महिला को स्वयं देवी के रूप में देखा और सम्मानित किया जाता है. एक्ट्रेस के मुताबिक, इस परंपरा में मां को उस पवित्र शक्ति के रूप में मानी जाती है, जिसके जरिए एक नए जीवन का जन्म होने जा रहा है. ये आशीर्वाद सिर्फ गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए नहीं, बल्कि उस महिला के लिए भी है जो मां बनने के साथ अपने जीवन के एक नए रूप में एंटर कर रही है. सामंथा ने इस विचार को अपने लिए सबसे ज्यादा खास बताया. उनके शब्दों में, ये रस्म मां बनने की शक्ति और महिला के भीतर मौजूद एक एनर्जी को सम्मान देने का एक खूबसूरत तरीका है.
सामंथा द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में सिर्फ एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ का एक खास और अहम पल नहीं था, बल्कि इंडियन ट्रैडिशनल मां बनने का एहसास और शक्तियों पर विश्वास का सुंदर मेल दिखाई देता है. राज निदिमोरू की मौजूदगी ने इस रस्म को और खास बना दिया. सामंथा के लिए ये रस्म शायद इसलिए भी यादगार रही, क्योंकि इससे उन्होंने अपनी परंपराओं को एक नए तरीके से समझा. मां बनने की नए सफर शुरू करने से पहले उन्होंने जिस तरह इस रस्म और उसके अर्थ को महसूस किया, उससे साफ है कि उनके लिए ये केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आने वाले जीवन के लिए आशीर्वाद, विश्वास और नई उम्मीदों से भरा एक इमोशनल पल था.