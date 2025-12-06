अभी तक नहीं उतरी हाथ की मेहंदी और काम पर लौटीं सामंथा, 5 दिन पहले ही डायरेक्टर राज निदिमोरू संग की गुपचुप शादी

Samantha Ruth Prabhu: सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू की शादी को 5 दिन हो चुके हैं. दोनों ने 1 दिसंबर, 2025 को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी और अब एक्ट्रेस अपने काम पर लौट चुकी हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म के सेट से फोटो शेयर की हैं, जिसमें वे काफी खुश नजर आ रही हैं.
Samantha Ruth Prabhu Back To Work: साउथ फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु और ‘द फैमिली मैन’ डायरेक्टर राज निदिमोरू की शादी को 5 दिन हो चुके हैं. दोनों ने 1 दिसंबर, 2025 को कोयम्बुतूर, तमिलनाडु के ईशा योगा सेंटर में स्थित लिंग भैरवी मंदिर में शादी की थी. दोनों की शादी में सिर्फ 30 लोग शामिल थी, जिनमें परिवार वाले और करीबी दोस्त थे. जैसे सामंथा ने अपने इंंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर कीं, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
हर कोई कमेंट्स कर उनको शादी की शुभकामनाएं दे रहा था. वहीं, शादी के 5 दिन बाद सामंथा काम पर भी लौट चुकी हैं. शुक्रवार को उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मा इंटी बंगारम’ की शूटिंग शुरू कर दी. सामंथा ने वैनिटी वैन से एक फोटो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की, जिसमें वे मेकअप चेयर पर बैठकर डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी और मेकअप आर्टिस्ट अवनी रंभिया से बातें करती नजर आ रही हैं. साथ ही उन्होंने कैप्शन में ‘Lezzz go’ लिखा और फिल्म का हैशटैग भी जोड़ा.
शादी के 5 दिन बाद काम पर लौंटी सामंथा
फोटो में सामंथा के हाथों और पैरों पर उनकी ब्राइडल मेहंदी साफ नजर आ रही है. उन्होंने शूट के लिए कैजुअल टी-शर्ट और जींस पहनी हुई है. सामंथा और राज की शादी की खबरें 30 नवंबर से चर्चाओं में बनी हुई थी. अगले दिन सामंथा ने खुद अपनी शादी कन्फर्म करते हुए शादी की तस्वीरें शेयर कर दीं. खास बात ये है कि नंदिनी रेड्डी, शिल्पा रेड्डी और क्रेशा बजाज भी इस शादी का हिस्सा रहे. सामंथा ने शादी के लिए लाल और गोल्डन कलर की ट्रेडिशनल साड़ी पहनी थी, जिसमें वे बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
2017 में नागा चैतन्य से हुई थी सामंथा की शादी
सामंथा रूथ प्रभु की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है. इससे पहले सामंथा ने 2017 में एक्टर नागा चैतन्य से शादी की थी, लेकिन दोनों की शादी 4 साल भी ठीक से नहीं चल पाई और 2021 में दोनों का तलाक हो गया. हालांकि, उनके फैंस ये कभी नहीं जान पाए कि आखिर ये दोनों क्यों एक दूसरे से अलग हुए. हालांकि, चैतन्य ने पिछले साल 4 दिसंबर, 2024 को एक्ट्रेस सोभिता धूलिपाला से शादी की थी और इस साल 1 दिसंबर को सामंथा ने राज निदिमोरू से शादी कर ली.
सामंथा रूथ की आने वाली फिल्म
वहीं, अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो सामंथा ने 2025 में आई हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘शुभम’ को प्रोड्यूस किया था और 2024 में ‘सिटाडेल: हनी बनी’ में नजर आईं थीं. इससे पहले भी वो राज के साथ ‘सिटाडेल’ और 2021 की ‘द फैमिली मैन’ सीजन 2 में काम कर चुकी हैं. उनकी नई फिल्म ‘मा इंटी बंगारम’ में उनके साथ गुलशन देवैया और दिगंत नजर आएंगे. फिलहाल इस फिल्म को लेकर भी उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और इसके जुड़े अपडेट पाने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं.
