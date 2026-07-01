सामंथा रुथ प्रभु की 'मां इंती बंगारम' ने तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड, बनी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल लीड तेलुगू फिल्म

सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी नई फिल्म मां इंती बंगारम' से तेलुगु सिनेमा में नया इतिहास रच दिया है. हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल लीड तेलुगु फिल्मों के मामले में 17 साल से कायम रिकॉर्ड अब टूट चुका है. इससे पहले यह उपलब्धि अनुष्का शेट्टी की 2009 में रिलीज हुई फिल्म अरुंधती के नाम थी, जिसने उस दौर में अलग पहचान बनाई थी.
अब सामंथा की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उससे बेहतर प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है. इस सफलता ने एक बार फिर फीमेल लीड फिल्मों की ताकत साबित कर दी है. फिल्म ने ग्रॉस 83 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया. फिल्म ने इंडिया में 50 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है.
बनी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल लीड तेलुगू फिल्म
इसी के साथ फिल्म ने इतिहास रचते हुए हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल लीड तेलुगू फिल्म बन गई है. समांथा के प्रोडक्शन हाउस Tralala Moving Pictures ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा- बंगारम सोने के शब्दों में इतिहास रच रही है. फिल्म तेलुगू इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल लीड बन गई है.
बता दें कि पहले ये रिकॉर्ड कोडी रामकृष्ण की फिल्म 'अरुंधति' के पास ये रिकॉर्ड था. इस फिल्म में अनुष्का और सोनू सूद नजर आए थे. फिल्म ने 70 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. फिल्म 17 साल पहले 2009 में आई थी. ये हॉरर एक्शन फिल्म थी. फिल्म को आईएमडीबी पर 7.4 रेटिंग मिली है.
बता दें कि 'मां इंती बंगारम' एक्शन कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म को नंदिनी रेड्डी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को समांथा रुथ प्रभु, राज निदिमोरु और हिमांक रेड्डी ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में गुलशन देवैया, दिगंत मनचले, श्रीमुखी, मंजूषा मुक्काविली, गौतमी जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला.
बता दें कि समांथा की शादी राज निदिमोरु संग हुई है. दोनों पेरेंट बनने वाले हैं. समांथा ने खुद अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की और बताया कि वो कुछ दिन मैटरनिटी लीव पर जाएंगी.