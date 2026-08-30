मां बनने की खुशी में चमका सामंथा रूथ का चेहरा, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते वायरल हुईं तस्वीरें; फैन ने सुझाया बेटे का नाम

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इस समय अपने जीवन के एक नए अध्याय को अपनाते हुए मैटरनिटी ब्रेक पर हैं. वह सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ अपनी प्रेग्नेंसी के सफर की खूबसूरत झलकियां साझा कर रही हैं. हाल ही में शेयर की गई नई तस्वीरों (फोटो डंप) में सामंथा ने गर्व से अपना बेबी बंप और चेहरे का शानदार प्रेग्नेंसी ग्लो फ्लॉन्ट किया है, जिसे देखकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.
इससे पहले एक आस्क मी एनीथिंग (AMA) सेशन के दौरान सामंथा ने फैंस से बच्चे के नाम सुझाने के लिए कहा था, क्योंकि वह खुद कोई नाम तय नहीं कर पा रही थीं. सामंथा की इस पोस्ट पर प्यार बरसाते हुए एक फैन ने लिखा, 'समायरा (लड़की) या समराज (लड़का) कैसा रहेगा? यह सामंथा और राज का बेहतरीन मिला-जुला नाम है. अपना ख्याल रखें सामंथा गारू.' इस पर रिएक्ट देते हुए सामंथा ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'समराज. क्या आपको नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा ही घमंडी हो जाएगा?' इसके अलावा, अन्य फैंस भी सामंथा के इस खूबसूरत बेबी बंप से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं और उन्हें 'सबसे प्यारी होने वाली मां' कह रहे हैं.
सामंथा ने अपने फैंस को यह भी बताया कि वह अपनी प्रेग्नेंसी के इस फेज का पूरे दिल से आनंद ले रही हैं और अब तक उनका वजन 11 किलो बढ़ चुका है. जब एक फैन ने लिखा कि 'मदरहुड मेरे लिए खुद के मानकों को और ऊंचा कर रहा है' तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया कि उन्होंने इस पूरे सफर में खुद को इतना सशक्त महसूस करने की उम्मीद नहीं की थी, बल्कि वह सोच रही थीं कि वह शायद इसमें ज्यादातर घबरा या परेशान (overwhelmed) हो जाएंगी.
सामंथा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका विवाह 2017 से 2021 तक एक्टर नागा चैतन्य के साथ रहा था. वहीं, फिल्म निर्माता राज निदिमोरू का विवाह पहले श्यामली डे से हुआ था. 'द फैमिली मैन सीजन 2' (2021) और 'सिटाडेल: हनी बनी' (2024) में एक साथ काम करने के बाद, साल 2023 के आसपास सामंथा और राज के डेटिंग की अफवाहें शुरू हुई थीं. इसके बाद साल 2025 में, दोनों ने कोयंबटूर के ईशा योग केंद्र में एक पारंपरिक योगिक समारोह के जरिए अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप दिया था.