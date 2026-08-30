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मां बनने की खुशी में चमका सामंथा रूथ का चेहरा, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते वायरल हुईं तस्वीरें; फैन ने सुझाया बेटे का नाम

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी जिंदगी के नए फेज को खुलकर एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी की कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं, जिन पर फैंस का दिल ही आ गया है. आइए तस्वीरों पर नजर डालते हैं-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 30, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:34 PM IST
मां बनने की खुशी में चमका सामंथा रूथ का चेहरा, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते वायरल हुईं तस्वीरें; फैन ने सुझाया बेटे का नाम

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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