Raj Nidimoru With Samantha Ruth Prabhu: समांथा रुथ ने अपने रिश्ते पर लगाई मुहर! The Family Man के डायरेक्टर की बाहों दिखीं एक्ट्रेस; फोटोज वायरल

Samantha Ruth Prabhu Relationship: एक्ट्रेस समांथा ने हाल ही में अपना परफ्यूम ब्रांड 'सीक्रेट अल्केमिस्ट' लॉन्च किया है. इस दौरान एक्ट्रेस रूमर्ड बॉयफ्रेंड राज निदीमोरु के साथ रोमांटिक होती नजर
Samantha Ruth Prabhu With Raj Nidimoru : एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु को लेकर लंबे समय से खबरें आ रही थीं कि वह फिल्म निर्माता राज निदिमोरू को डेट कर रही हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते की पुष्टि या इसे गलत नहीं बताया है. दरअसल, अपने नए इंस्टाग्राम पोस्ट में एक्ट्रेस ने निर्देशक के साथ अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी है. इस तस्वीर में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते और तस्वीर खिंचवाते नजर आ रहे हैं.
मांथा रुथ ने अपने रिश्ते पर लगाई मुहर!
अपने परफ्यूम ब्रांड सीक्रेट अल्केमिस्ट के लॉन्च के मौके पर ली गई एक तस्वीर में, सामंथा राज के पास खड़ी होकर तस्वीर खिंचवाती नज़र आ रही हैं. सामंथा ने राज को अपनी बाहों में जकड़ रखा था, जबकि राज ने भी उनकी कमर पकड़ रखी थी. एक और तस्वीर में, वह इवेंट में मौजूद अन्य लोगों के साथ दिख रही थीं, जबकि राज उनके पीछे खड़े थे. एक तस्वीर में तमन्ना भाटिया भी नज़र आ रही थीं.
The Family Man के डायरेक्टर की बाहों दिखीं एक्ट्रेस
सामंथा ने कैप्शन में लिखा, "दोस्तों और परिवार से घिरी हुई मैं. पिछले डेढ़ साल में, मैंने अपने करियर में कुछ सबसे साहसिक कदम उठाए हैं. रिस्क उठाते हुए, अपने नॉलेज पर भरोसा करते हुए, और आगे बढ़ते हुए सीखते हुए. आज, मैं छोटी-छोटी जीत का जश्न मना रही हूं." उन्होंने आगे कहा, "मैं उन सबसे प्रतिभाशाली, सबसे मेहनती लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत आभारी हूं, जिनसे मैं पूरे विश्वास के साथ मिली हूं. मुझे पता है कि यह तो बस शुरुआत है."
सामंथा और राज ने द फैमिली मैन 2 और सिटाडेल-हनी बनी में साथ काम किया है. उनके डेटिंग की अफवाहों ने तब ज़ोर पकड़ा जब सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम पर उनके साथ तस्वीरें शेयर कीं, जिससे उनके रिश्ते की अटकलें तेज़ हो गईं. हालांकि उन्होंने अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्हें अक्सर साथ में छुट्टियां मनाते हुए देखा जाता है, जिससे अटकलों को और हवा मिलती है.
