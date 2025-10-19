‘ग्लैमरस दिखने के लिए...’ सामंथा रुथ प्रभु ने इसलिए किया था ‘ऊ अंतवा’ गान, बोलीं- ‘मैं खुद को नहीं मानती...’

Samantha Ruth Prabhu: कई हिट फिल्मों से अपने फैंस से लेकर इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाने वाली सामंथा रुथ प्रभु ने ‘पुष्पा: द राइज’ के गाने ‘ऊ अंतवा’ से हर किसी को हैरान कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये गाना क्यों किया था हाल ही में उन्होंने इसका खुलासा किया और बताया...
Samantha Ruth Prabhu Oo Antava Song: ‘ये माया चेसावे’, ‘ईगा’, ‘रंगस्थलम’, ‘थेरी’, ‘मर्सल’, ‘ओह! बेबी’, ‘कथ्थी’ और ‘जनता गैराज’ जैसी हिट फिल्में देने वाली सामंथा रुथ प्रभु आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस हैं. जब वे अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा: द राइज’ के गाने ‘ऊ अंतवा’ में नजर आईं, तो हर कोई उनकी दिलकश अदाओं का दीवाना हो गया था. इस गाने में सामंथा का ऐसा बोल्ड और ग्लैमरस अवतार देखने को मिला था, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाया था.
हाल ही में सामंथा ने इस गाने को लेकर एक इंटरव्यू के दौरन खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्होंने ‘ऊ अंतवा’ अपने लिए एक चैलेंज की तरह किया था. सामंथा ने बताया, 'मैंने ‘ऊ अंतवा’ इसलिए किया क्योंकि मैं खुद को परखना चाहती थी. मुझे कभी नहीं लगा कि मैं ‘सेक्सी’ लग सकती हूं. किसी ने मुझे कभी बोल्ड रोल के लिए नहीं सोचा था. ये बस एक बार का एक्सपेरिमेंट था'. उनकी बात से साफ झलकता है कि उन्होंने इस गाने को चैलेंज के तौर पर किया था.
ग्लैमर दिखाने के लिए नहीं किया था ‘ऊ अंतवा’
न कि सिर्फ ग्लैमरस दिखने के लिए. इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी सफर के बारे में ढेर सारी बातें की. उन्होंने बताया, 'मैं बहुत एंबिशियस हूं, लेकिन एंबिशन का एक मकसद होना चाहिए. आज के यंगस्टर्स के लिए जरूरी है कि वे अपने मेंटर्स बहुत सोच-समझकर चुनें. मैंने भी ऐसे लोगों को चुना जिन्होंने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी. इसलिए जो लोग ऊंचे पदों पर हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए'. इससे पहले सामंथा ने ‘ऊ अंतवा’ की शूटिंग के अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे.
4 मिनट 9 सेकंड का सबसे रोमांटिक गाना, जिसको बार-बार सुनने पर भी नहीं भरता दिल, आज भी इसकी धुन के दीवाने हैं लोग
गाने की शूटिंग के वक्त कांप रहे थे पैर
उन्होंने बताया था कि जब शूटिंग शुरू हुई, तब उनके पैर कांप रहे थे. उन्होंने बताया, 'ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था. मुझे हमेशा लगता था कि मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूं, मैं उतनी सुंदर नहीं लगती. उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि ‘बोल्ड और सेक्सी’ मेरा स्टाइल नहीं है. लेकिन मैंने खुद को हमेशा मुश्किल हालात में डालकर ही सीखा और आगे बढ़ी'. एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये गाना इसलिए किया, क्योंकि वे कुछ नया आजमाना चाहती थीं.
आज भी उनको बहुत पसंद ये है गाना
सामंथा ने बताया, 'मुझे ‘ऊ अंतवा’ के बोल बहुत पसंद आए. ये मेरे लिए एक चुनौती थी. अब वक्त आ गया है कि हम महिलाओं को जज करना बंद करें अगर वो अच्छा दिखना चाहती हैं. हम सबकुछ कर सकते हैं मेहनत भी और खूबसूरत दिखना भी'. वहीं, अगर एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करें तो सामंथा आखिरी बार वरुण धवन के साथ ‘सिटाडेल हनी बनी’ में नजर आई थीं. ये सीरीज दर्शकों को काफी पसंद आई थी, लेकिन हाल ही में खबर आई कि इसका दूसरा सीजन नहीं बनाया जाएगा.
सामंथा रुथ की आने वाली फिल्म
रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सामंथा हैदराबाद में हैं और जल्द ही अपनी अगली तेलुगु फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी. बताया जा रहा है कि ये फिल्म नंदिनी रेड्डी के निर्देशन में बनेगी और इसका नाम ‘मा इंटी बंगारम’ होगा, जिसकी कहानी राज और डीके ने लिखी है, जिसको लेकर सामंथा के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती है. सामंथा के तलाक को 4 साल हो चुके हैं. उन्होंने 2017 में नागा चैतन्य से शादी की.
एक रेयर बीमारी से जूझ रहीं सामंथा
हालांकि, साल 2021 में दोनों का तलाक हो गया. इसके अलावा वे अपनी बीमारी को लेकर भी अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं. सामंथा को मायोसाइटिस नाम की एक रेयर ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर की मांसपेशियों में सूजन, कमजोरी और थकान होती है. इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने खुद बताया कि ये बीमारी जानलेवा नहीं है, लेकिन इससे जूझना मानसिक और शारीरिक रूप से काफी मुश्किल रहा है. फिलहाल सामंथा अपने करियर पर फोकस कर रही हैं और अपनी लाइफ एजॉय कर रही हैं.
