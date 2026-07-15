'मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी...' प्रेग्नेंसी पर सामंथा रुथ प्रभु ने पहली बार कही दिल की बात; बोलीं- 'इसमें अपना सब कुछ लगा दूंगी'

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरु इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को एंजॉय कर रहे हैं. कपल जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं. दोनों ने साल 2025 में शादी की थी और जून में अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी को लेकर अपने दिल की बात कही है.
हाल ही में सामंथा रुथ प्रभु ने एक इंटरव्यू में अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बात की और कहा कि वे काफी समय से इस पल का इंतजार कर रही थीं. अब आखिरकार उनकी जिंदगी में यह खास दिन आ गया है. उन्होंने कहा कि वह हमेशा से मां बनना चाहती थीं.
दरअसल, पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में सामंथा ने अपनी जिंदगी के इस नए दौर को नया और रोमांचक बताया. उन्होंने कहा, 'यह निश्चित रूप से नया और रोमांचक है. लेकिन मैं काफी समय से इस पल का इंतजार कर रही थी. मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी. इसलिए मुझे पता है कि मैं इसमें अपना सब कुछ लगा दूंगी.' एक्ट्रेस को अपनी हालिया रिलीज 'मा एंटी बंगारम' की सफलता का जश्न मनाते हुए बेबी बंप के साथ देखा गया था और बाद में उन्होंने इसकी पुष्टि भी की.
उन्होंने आगे यह भी कहा कि भले ही वह हमेशा से हर चीज को लेकर बहुत उत्साहित और जुनूनी रही हैं, लेकिन प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें एक नई ताकत और मकसद मिला है. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं जिंदगी में हमेशा से हर चीज को लेकर बहुत उत्साहित रही हूं. लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझमें एक अलग, नई तरह की ताकत और मकसद है. मैं इस सफर का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं. मैं शुक्रगुजार हूं, हर दिन कुछ नया सीख रही हूं और आगे जो भी होगा, उसे अपनाने के लिए तैयार हो रही हूं.'
बता दें कि सामंथा ने राज और डीके के साथ प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'द फैमिली मैन सीजन 2' (2021) और 'सिटाडेल: हनी बनी' (2024) में काम किया है. साल 2024 में उनके और राज के डेटिंग करने की अफवाहें उड़ी थीं. जब 2025 में एक्ट्रेस ने फिल्ममेकर के साथ तस्वीरें पोस्ट कीं, तो फैंस ने इसे उनके रिश्ते की 'सॉफ्ट लॉन्च' माना. उसी साल बाद में कपल ने कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में एक योगिक समारोह के जरिए अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया.