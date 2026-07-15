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'मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी...' प्रेग्नेंसी पर सामंथा रुथ प्रभु ने पहली बार कही दिल की बात; बोलीं- 'इसमें अपना सब कुछ लगा दूंगी'

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी प्रेग्नेंसी का हाल ही में ऐलान किया था. अब उन्होंने मां बनने को लेकर अपने विचार शेयर किए हैं. उन्होंने कहा, 'मैं काफी समय से इस पल का इंतजार कर रही थी और हमेशा से मां बनना चाहती थी.'

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 15, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:53 AM IST
'मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी...' प्रेग्नेंसी पर सामंथा रुथ प्रभु ने पहली बार कही दिल की बात; बोलीं- 'इसमें अपना सब कुछ लगा दूंगी'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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