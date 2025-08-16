3 मिनट 49 सेकंड के आइटम सॉन्ग के लिए एक्ट्रेस ने वसूले थे 5 करोड़ रुपए! स्टारडम से करती हैं फैंस के दिलों पर राज
3 मिनट 49 सेकंड के आइटम सॉन्ग के लिए एक्ट्रेस ने वसूले थे 5 करोड़ रुपए! स्टारडम से करती हैं फैंस के दिलों पर राज

इन दिनों फिल्मों में दिखाए जाने वाले आइटम सॉन्ग लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. वहीं साउथ इंडस्ट्री में आइटम नंबर्स लगभग हर फिल्म में देखने को मिल रहे हैं. लेकिन इस पैन इंडिया स्टार ने आइटम सॉन्ग के लिए फिल्म के बराबर फीस ली है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 16, 2025, 01:40 PM IST
बॉलीवुड फिल्म 'स्त्री 2' में हाल ही में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने अपने आइटम सॉन्ग से सबके होश उड़ा दिए थे जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी थीं. मगर आज हम एक ऐसी पैन इंडिया स्टार के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने आइटम नंबर के लिए मोटी रकम ली थी इस एक्ट्रेस की फीस को सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी. जी हां! इस एक्ट्रेस को एक सॉन्ग के लिए फिल्म की मैन लीड से ज्यादा पैसे मिले हैं.

आज हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पैन इंडिया स्टार सामंथा रुथ प्रभु हैं. सामंथा रुथ प्रभु इस समय फिल्मों में काफी अच्छा कर रही हैं. साल 2024 में रिलीज हुई वेब सीरीज 'सिटाडेल: हनी बन्नी' में वो एक्टर वरूण धवन के साथ नजर आई थीं इस सीरीज ने खूब कमाई की थी जिसके बाद अब वो इन दिनों रिलैक्स करती हुई नजर आ रही हैं.

सामंथा रुथ प्रभु साउथ में किसी सुपरस्टार से कम नहीं हैं उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करती हैं. मगर अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा' में उनके आइटम नंबर ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया था. सामंथा को इस रूप में देखकर उनके फैंस शॉक्ड रह गए थे. 'ऊ अंटावा' आइटम सॉन्ग ने फिल्म को ब्लॉकबास्टर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. 

यह भी पढ़ें: जन्माष्टमी पर पाना चाहती हैं राधारानी जैसे सुंदर लुक्स, तमन्ना भाटिया के ये आउटफिट चुरा लेंगे आपका दिल!

खबरों की मानें तो सामंथा रुथ प्रभु ने 'ऊ अंटावा' सॉन्ग के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की तगड़ी रकम ली थी जो कि किसी फिल्म की फीस के बराबर है. वहीं बात करें 'पुष्पा 2' में आइटम नंबर करने वाली एक्ट्रेस श्री लीला की तो उन्हें महज 2 करोड़ रुपए मिले थे जो कि सामंथा की फीस से लगभग 60% कम है. हालांकि श्री लीला का सॉन्ग सामंथा रुथ प्रभु के 'ऊ अंटावा' से ज्यादा फैंस को इंप्रेस नहीं कर पाया था जिसके चलते मेकर्स को थोड़ी निराशा हाथ लगी थी. 

 

 

