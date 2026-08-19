प्रेग्नेंसी ग्लो इंजॉय कर रहीं समांथा रुथ प्रभु, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप; पति राज संग शेयर की फोटो

समांथा रुथ प्रभु ने कुछ टाइम पहले ही अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. एक्ट्रेस अपनी प्रेग्नेंसी को काफी एन्जॉय कर रही हैं. फिलहाल एक्ट्रेस पति राज निदिमोरु के साथ वेकेशन पर हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर की है. इन फोटो में एक्ट्रेस अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं.
फोटो में समांथा रुथ और पति साथ में नजर आ रहे हैं. ओपन हेयर केजुअल लुक में समांथा बेहद स्टनिंग लग रही हैं. एक्ट्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया पर बेबीमून की फोटो शेयर की है. शेयर फोटो में कपल मस्ती करते हुए नजर आ रहा है. कपल कैफे में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है.
समांथा पति संग वेकेशन सेलिब्रेट कर रही हैं. एक फोटो में एक्ट्रेस डिनर टेबल पर फूड एन्जॉय करते हुए नजर आ रही हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस सड़क के बीच में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही हैं. 39 साल की उम्र में समांथा अपनी पहली प्रेग्नेंसी को एन्जॉय कर रही हैं.
समांथा ने साल 2025 में फिल्ममेकर राज निदिमोरू के साथ कोयंबटूर में शादी की थी. कपल ने ईशा योग सेंटर में सिंपल वेडिंग की थी. वही राज की भी पहली शादी टूट चुकी थी. राज ने साल 2015 में श्यामली से शादी की थी दोनों का साल 2022 में तलाक हो गया. रिपोर्ट्स के अनुसार समांथा और राज की पहली मुलाकात दा फैमिली मैन 2 के सेट पर हुई थी. इसके बाद दोनों में सिटाडेल में काम किया था. यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी.
साल 2017 में नागा और समांथा की शादी हुई थी. कपल ने गोवा में हिंदू और ईसाई रीति-रिवाज से शादी की थी. साउथ फिल्म इंडस्ट्री में दोनों को बेस्ट कपल माना जाता था. उनकी शादी में लगभग 10 करोड़ का खर्चा आया था. साल 2021 में कपल का तलाक हो गया. नागा और समांथा की तलाक की खबर से फैंस का दिल टूट गया था.
समांथा रुथ प्रभु का नाम सिद्धार्थ के भी जुड़ चुका है. समांथा और सिद्धार्थ की मुलाकात फिल्म जबरर्दस्त के सेट हुई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ने साल 2013 से 2015 तक एक दूसरे को डेट किया था. कहा जाता है कि एक्ट्रेस दीपा सन्निधि संग सिद्धार्थ की नजदीकियों की वजह से उनके और समांथा के रिश्ते में दरार आ गई थी. जिसके बाद समांथा और सिद्धार्थ का ब्रेकअप हो गया.