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प्रेग्नेंसी ग्लो इंजॉय कर रहीं समांथा रुथ प्रभु, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप; पति राज संग शेयर की फोटो

साउथ एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को एन्जॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी की फोटो शेयर की है. फोटो में एक्ट्रेस पति संग नजर आ रही हैं.

Written ByShilpa
Published: Aug 19, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:08 PM IST
प्रेग्नेंसी ग्लो इंजॉय कर रहीं समांथा रुथ प्रभु, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप; पति राज संग शेयर की फोटो
Image Credit: समांथा रुथ प्रभु ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पति संग शेयर की फोटो(इंस्टाग्राम)

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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