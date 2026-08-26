सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किए प्रेग्नेंसी वर्कआउट वीडियो, 'Tiny Human' वाले पोस्ट ने खींचा ध्यान; लिखा-एक्सरसाइज को फॉलो न करें

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी एन्जॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी की झलकियां फैंस के साथ शेयर कर रही हैं. हाल ही में सामंथा ने इंस्टाग्राम पर कुछ वर्कआउट वीडियो पोस्ट किए. इन वीडियो में वह प्रेग्नेंसी के दौरान एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं.
अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि इस समय उनका फोकस खुद को ज्यादा पुश करने के बजाय अपने शरीर की जरूरतों को समझने और उसी के हिसाब से ट्रेनिंग करने पर है. सामंथा ने अपने फिटनेस रूटीन की झलक दिखाते हुए यह भी बताया कि प्रेग्नेंसी के दौरान वर्कआउट के मायने बदल जाते हैं. अब उनके लिए फिटनेस का मतलब अपनी सीमाओं को पार करना नहीं, बल्कि शरीर के संकेतों को सुनना और उसी के अनुसार आगे बढ़ना है.
उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. फैंस सामंथा की इस नई जर्नी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. एक्ट्रेस ने लिखा, 'अगर मैं ये सारी एक्सरसाइज कर रहूं हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कर सकता है. मेरा मानना है कि सभी की प्रेग्नेंसी अलग होती है, तो अगर किसी को जारी रखनी है, तो एक बार वे अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें.'
उन्होंने आगे लिखा, 'मैं सालों से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूं और डॉक्टर की परमिशन से प्रेग्नेंसी के दौरान भी इसे जारी रखा है. मेरे ट्रेनर को भी प्रेग्नेंसी के दौरान ट्रेनिंग कराने का सर्टिफिकेट हासिल है, और आप यहां जो भी देख रहे हैं, वह मेरी बॉडी, मेरे अनुभव और मेरी प्रेग्नेंसी के हिसाब से किया गया है. हर प्रेग्नेंसी अलग होती है, इसलिए कृपया मेरे वर्कआउट को अपनी प्रेग्नेंसी के लिए गाइड के तौर पर इस्तेमाल न करें. प्रेग्नेंसी के दौरान एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें और किसी क्वालिफाइड ट्रेनर के साथ ही काम करें.'
बता दें कि सामंथा रुथ प्रभु ने जून 2026 में अपनी प्रेग्नेंसी की आधिकारिक पुष्टि की थी. अभिनेत्री और उनके पति फिल्मकार राज निदिमोरु, अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं. सामंथा ने यह खबर अपनी फिल्म 'मा इंटी बंगाराम' की सफलता के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में साझा की थी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि वह कुछ समय के लिए अभिनय से दूरी बनाएंगी और मातृत्व अवकाश लेंगी.
मीडिया से बातचीत में सामंथा ने कहा था कि 'मा इंटी बंगाराम' के बाद उन्हें अपनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा और इसके बाद वह एक और फिल्म के साथ अपने फैंस के बीच वापस लौटेंगी.