‘मैरिज, सेपरेशन और मेंटल हेल्थ सब पब्लिक…’ सामंथा रूथ प्रभु ने ‘ऑथेंटिसिटी’ के बारे में खुलकर की बात, पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों का दिया जवाब

साउथ इंडस्ट्री में अपनी फिल्मों और बेहतरीन अदाकारी से सभी का दिल जीत लेने वाली एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहती हैं. वहीं सामंथा और वरुण धवन की सीरीज ‘सीटाडेल: हनी बनी’ भी इन सुर्खियों का हिस्सा रही थी. लेकिन काफी समय से वो फिल्मों से दूरी बनाकर अपने ब्रेक को एंजॉय कर रही थीं मगर हाल ही में एक इवेंट में वो नजर आईं, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में ऑथेंसिटी बनाए रखने को लेकर खुलकर बात की.

ऑथेंटिसिटी ही एक पहचान है

सामंथा रूथ प्रभु कई बार अपने पति नागा चैतन्य और उनसे हुए तलाक को लेकर बात कर चुकी हैं और रिश्ता टूटने के बाद अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर भी अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं. लेकिन हाल ही में एक इवेंट के दौरान उनसे पूछा गया कि ‘क्या कोई भी एक्ट्रेस कभी भी कैमरे के सामने पूरी तरह से ऑथेंटिक हो सकती हैं? जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि ऑथेंटिसिटी ही एक पहचान है, बल्कि समय समय पर बदलने वाली प्रक्रिया है, मैंने अभी सब कुछ सिस्टेमैटिक नहीं किया है, लेकिन मैं इसके बारे में बोलने में कंफर्टेबल हूं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी गलतियां कर सकती हूं और गिर सकती हूं, लेकिन मैं बेहतर होने की कोशिश कर रही हूं.’

ऑथेंटिसिटी की जर्नी पर की बात

सामंथा रूथ प्रभु ने आगे बातचीत करते हुए कहा, ‘मैं ऑथेंटिसिटी की जर्नी की बात कर रही हूं, मैं किसी और सफर के बारे में नहीं बता सकती हूं, लेकिन हां इसके बारे में बोल सकती हूं और इसको हमेशा मेंटेन कर सकती हूं, जो भी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानता होगा या पढ़ा होगा , वो मेरी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम से जरूर अवेयर होगा, मेरा अकेलापन, मेरी बीमारी मैं इन सभी चीजों के बारे में बता चुकी हूं, हालांकि इसके लिए मैं कई बार ट्रोल भी हो चुकी हूं,’

ऑथेंटिसिटी को बैलेंस करना जरूरी है

सामंथा ने आगे कहा, ‘मैं, एंबिशियस हूं, लेकिन इसका अपने लक्ष्य से जुड़ा होना बहुत जरूरी है, एंबिशियस छोटी- छोटी चीजों पर बदलने और बेकाबू नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने गोल के साथ ही चलना चाहिए.’ वहीं एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘ये एक स्ट्रगल है, मेरे पास एक समय पर कुछ भी नहीं था, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूं, मेरे परिवार को रोजी-रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी. नाम, फेम और पैसा, सब कुछ है. लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि मैं इन सब क्या करूं, ऑथेंटिसिटी आपकी मेहनत का नतीजा है अगर आप उसमें बैलेंस नहीं करेंगे तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है.’