'किसी ने मुझे नहीं...; राज निदिमोरु संग अफेयर की अफवाहों के बीच 'प्यार' पर बोली सामंथा रुथ प्रभु

समांथा रुथ प्रभु ने प्यार पाने, तीस की उम्र में कदम रखने और सफलता पर अपने विचारों को खुलकर रखा है. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक कविता शेयर कर दिल का हाल बताया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 06:24 AM IST
साउथ इंडस्ट्री में अपने काम से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु अपना डिजिटल डेब्यू भी कर चुकी हैं. एक्ट्रेस को 'फैमिली मैन-2' और 'सिटाडेल: हनी बनी' में देखा गया था. फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी जानी जाती हैं.  अब एक्ट्रेस के हालिया पोस्ट ने सबको हैरान कर दिया है क्योंकि एक्ट्रेस ने अपनी उम्र के 20वें और 30वें दशक के अनुभव को शेयर किया है. समांथा रुथ प्रभु ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और खूबसूरत मस्टर्ड ड्रेस में फोटोज पोस्ट की हैं.

समांथा ने खोले जिंदगी के राज 

एक्ट्रेस ने अपनी हैवी ब्लैक बीड्स वाली ड्रेस से सबका ध्यान खींचा, जिसका शानदार वर्क ड्रेस की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था. उन्होंने अपने लुक को घुंघराले बाल और सिंपल मेकअप से पूरा किया. हालांकि, सबसे खास बात रही उनका भावनात्मक खुलापन. एक्ट्रेस ने अपनी उम्र के बीसवें और तीसवें दशक के पड़ावों में आए मानसिक और भावनात्मक बदलावों पर बेझिझक बात की.

एक्ट्रेस ने बताया कि बीसवें दशक की उम्र में वह लगातार भाग-दौड़ और खुद को दुनिया के सामने साबित करने की होड़ में लगी रहती थीं. उन्होंने स्वीकार किया कि उनके चेहरे पर एक मुखौटा था. वह बाहर से जो दिखती थीं, अंदर से असल में वैसी नहीं थीं. इस दोहरी जिंदगी को जीने की बात उन्होंने स्वीकारी.

एक्ट्रेस ने लिखा पोस्ट 

मगर, जैसे ही वह तीस की उम्र में आईं, उनके अंदर एक गहरा ठहराव आ गया. इस बदलाव ने उन्हें खुद को और अपनी भावनाओं को समझने का मौका दिया. उन्होंने दूसरों की परवाह किए सिर्फ अपने आप पर फोकस किया, खुद के लिए जिंदगी जी.

एक्ट्रेस ने कैप्शन की शुरुआत में लिखा, "दुनिया कहती है कि तीस के बाद सब कुछ ढलान पर आ जाता है, चेहरे की चमक और खूबसूरती गायब हो जाती है…लेकिन सब कुछ बनने की जल्दी में परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट टाइम सब कुछ निकल गया". एक्ट्रेस आगे लिखती हैं, "मेरा बीसवां दशक शोरगुल और बेचैनी से भरा था, मैंने उसे भागदौड़ में बिता दिया. किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैं पहले से ही संपूर्ण हूं, किसी ने मुझे नहीं बताया कि प्यार... सच्चा प्यार...मुझे वैसा ही पा लेगा जैसी मैं हूं."

