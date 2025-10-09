Advertisement
trendingNow12954921
Hindi Newsबॉलीवुड

पैन इंडिया स्टार Samantha Ruth Prabhu तमिल फिल्म से करेंगी कमबैक! 15 साल बाद आएंगी इस एक्टर के साथ स्क्रीन पर नजर

Samantha Ruth Prabhu : पैन इंडिया स्टार सामंथा रूथ प्रभु काफी लंबे समय से ब्रेक पर थी, जिसके चलते उन्होंने किसी भी नए प्रोजेक्ट को साइन नहीं किया था. लेकिन अब वो तमिल इंडस्ट्री के इस बड़े स्टार के साथ फिल्म में नजर आने वाली हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 09, 2025, 07:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पैन इंडिया स्टार Samantha Ruth Prabhu तमिल फिल्म से करेंगी कमबैक! 15 साल बाद आएंगी इस एक्टर के साथ स्क्रीन पर नजर

सामंथा रूथ प्रभु लगातार साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहती हैं और सालों से काम कर रही हैं. लेकिन अपनी खराब हेल्थ के चलते एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले ब्रेक लिया था. ब्रेक से पहले वो वरूण धवन के साथ वेब सीरीज ‘सिटाडेल: हनी बनी’ में नजर आई थीं और उसके बाद उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया था. मगर खबरों की मानें तो अब वो डायरेक्टर वेत्रिमारन की अगली फिल्म में नजर आ सकती हैं. इस न्यूज को सुनते ही सामंथा के फैंस खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि उनके फैंस काफी लंबे समय से स्क्रीन पर उनको देखने के लिए बेताब थे.

 

यह भी पढे़ं: ‘उनके साथ काम…’ Irrfan Khan ने एक साल बाद इस फिल्म के लिए भरी थी हामी, को-स्टार ने स्क्रीन शेयर करने को लेकर कही ये बात

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

इस हीरो के साथ सामंथा आएंगी नजर 
सामंथा रूथ प्रभु ने अब तक साउथ के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है और बड़े पर्दे पर खूब धमाल मचाया है. लेकिन अब वो अपनी अगली फिल्म में साउथ एक्टर सिलंबरासन टीआर के साथ नजर आने वाली हैं. आपको बता दें कि सामंथा और सिंबू पहले भी बड़े पर्दे पर एक साथ जादू बिखेर चुके हैं. दोनों स्टार्स ने साल 2010 में रिलीज हुई रोमांटिक फिल्म ‘Vinnaithaandi Varuvaayaa’ में काम किया था, जिसके 15 साल बाद फिर से दोनों कोलेब करेंगे. 

 

फिल्म में धनुष की एंट्री
बात करें डायरेक्टर वेत्रिमारन की अगली फिल्म की, तो इस फिल्म को लेकर पहले से ही सोशल मीडिया पर हाइप बनी हुई है. इस फिल्म में धनुष भी नजर आ सकते हैं. वहीं इस तमिल फिल्म से सामंथा फिर से साउथ इंडस्ट्री में कमबैक करने जा रही हैं. हालांकि इस फिल्म में सामंथा की एंट्री को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. मगर सामंथा के फैंस अभी से ही फिल्म में उनकी होने की खबर को सुनकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Samantha Ruth Prabhuactor simbudirector Vetrimaaran्dhanush

Trending news

कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Quran recitation
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब
Sherry Singh
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब
तमिलनाडु-आंध्र समेत इन राज्यों में 10 से 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट
weather update
तमिलनाडु-आंध्र समेत इन राज्यों में 10 से 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
karnataka
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
Punjab news in hindi
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
Atal Bihari Vajpayee
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
Crime news in Hindi
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
BR Gawai
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Pune
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
Haryana news
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!