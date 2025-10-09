पैन इंडिया स्टार Samantha Ruth Prabhu तमिल फिल्म से करेंगी कमबैक! 15 साल बाद आएंगी इस एक्टर के साथ स्क्रीन पर नजर

सामंथा रूथ प्रभु लगातार साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहती हैं और सालों से काम कर रही हैं. लेकिन अपनी खराब हेल्थ के चलते एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले ब्रेक लिया था. ब्रेक से पहले वो वरूण धवन के साथ वेब सीरीज ‘सिटाडेल: हनी बनी’ में नजर आई थीं और उसके बाद उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया था. मगर खबरों की मानें तो अब वो डायरेक्टर वेत्रिमारन की अगली फिल्म में नजर आ सकती हैं. इस न्यूज को सुनते ही सामंथा के फैंस खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि उनके फैंस काफी लंबे समय से स्क्रीन पर उनको देखने के लिए बेताब थे.

यह भी पढे़ं: ‘उनके साथ काम…’ Irrfan Khan ने एक साल बाद इस फिल्म के लिए भरी थी हामी, को-स्टार ने स्क्रीन शेयर करने को लेकर कही ये बात

Add Zee News as a Preferred Source

इस हीरो के साथ सामंथा आएंगी नजर

सामंथा रूथ प्रभु ने अब तक साउथ के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है और बड़े पर्दे पर खूब धमाल मचाया है. लेकिन अब वो अपनी अगली फिल्म में साउथ एक्टर सिलंबरासन टीआर के साथ नजर आने वाली हैं. आपको बता दें कि सामंथा और सिंबू पहले भी बड़े पर्दे पर एक साथ जादू बिखेर चुके हैं. दोनों स्टार्स ने साल 2010 में रिलीज हुई रोमांटिक फिल्म ‘Vinnaithaandi Varuvaayaa’ में काम किया था, जिसके 15 साल बाद फिर से दोनों कोलेब करेंगे.

फिल्म में धनुष की एंट्री

बात करें डायरेक्टर वेत्रिमारन की अगली फिल्म की, तो इस फिल्म को लेकर पहले से ही सोशल मीडिया पर हाइप बनी हुई है. इस फिल्म में धनुष भी नजर आ सकते हैं. वहीं इस तमिल फिल्म से सामंथा फिर से साउथ इंडस्ट्री में कमबैक करने जा रही हैं. हालांकि इस फिल्म में सामंथा की एंट्री को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. मगर सामंथा के फैंस अभी से ही फिल्म में उनकी होने की खबर को सुनकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.