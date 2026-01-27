Advertisement
trendingNow13088379
Hindi Newsबॉलीवुडराष्ट्रपति भवन के बाहर सामंथा ने खिंचवाई फोटो, जरी वाली गोल्डन साड़ी में लगीं कयामत

राष्ट्रपति भवन के बाहर सामंथा ने खिंचवाई फोटो, जरी वाली गोल्डन साड़ी में लगीं कयामत

Samantha Ruth Prabhu की एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. ये फोटो एक्ट्रेस ने राष्टपति भवन के बाहर क्लिक करवाई है. जिसमें वो गोल्डन जरी वाली साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सामंथा
सामंथा

Samantha Ruth Prabhu Viral Photo: सामंथा रुथ प्रभु ने 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा आयोजित रिसेप्शन में शामिल होने के बाद की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की है. सामंथा की ये फोटो मिनटों में वायरल हो गई.जिसमें वो लाइट कलर की साड़ी में कैमरे के सामने पोज देती नजर आ रही हैं. 

शेयर की राष्ट्रपति भवन से फोटो 

सामंथा ने बताया कि वह इतने प्रतिष्ठित समारोह का हिस्सा बनने का सपना भी नहीं देख सकती थीं और आज किस्मत और उनके देश ने उन्हें उस खास मौके को जीने का मौका दिया.सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात कहते हुए एक्ट्रेस ने लिखा- 'बड़े होते समय कोई चीयरलीडर नहीं थे. कोई अंदर की आवाज नहीं थी, जिसने कभी यह सुझाव दिया हो कि मैं एक दिन यहां होऊंगी. ऐसे सपने एक समय में इतने बड़े लगते थे कि उनके बारे में सोचना भी मुश्किल था. मैं बस आती रही, एक ऐसे देश में जिसने इसे ही काफी समझा.'

Add Zee News as a Preferred Source

पहनी जरी वाली साड़ी

इस इवेंट के लिए सामंथा ने गोल्डन जरी वाली हरी साड़ी पहनकर अपना बेस्ट लुक दिया.सामंथा ने रिसेप्शन की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह राष्ट्रपति भवन में पोज देती नजर आईं. पोस्ट में रिसेप्शन के इनविटेशन की एक तस्वीर भी शामिल थी.
इस इवेंट में कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन.

 

हीरोइन बनना चाहती थीं ये हसीना, बनकर रह गईं साइड एक्ट्रेस,सी ग्रेड फिल्मों में करना पड़ा काम, सालों तक छिपाकर रखी शादी, आज 2,30,00,00,000 करोड़ की मालकिन

ये है आने वाली फिल्म

दरअसल, 'एट होम' इवेंट एक पुरानी परंपरा है जो हर साल गणतंत्र दिवस पर भारत के संविधान को अपनाने का जश्न मनाने के लिए आयोजित की जाती है. वर्कफ्रंट की बात करें तो सामंथा अगली बार तेलुगु ड्रामा फिल्म 'मा इंटि बंगारम' में नजर आएंगी.बीवी नंदिनी रेड्डी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को सामंथा अपने प्रोडक्शन हाउस ट्रालला मूविंग पिक्चर्स के तहत राज निदिमोरु और हिमांक दुवुरु के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रही हैं.'मा इंटि बंगारम'का हाल ही में रिलीज हुआ ट्रेलर पहले ही फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा बटोर चुका है.

इनपुट- एजेंसी
 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Samantha Ruth Prabhu

Trending news

'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
UGC regulations
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
Congress vs BJP
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
Acid Attack Cases
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
Maharahtra
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
Bengal politics
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
UGC
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
MMRDA
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
Eu India Trade Deal
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
IIT Guwahati Research
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स