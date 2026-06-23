Samantha Ruth Pregnancy Rumours: साउथ सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं. फिल्म की कामयाबी के बीच सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि सामंथा प्रेग्नेंट हैं. फैंस लगातार सोशल मीडिया पर कयास लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस जल्द ही मां बनने वाली हैं. अब इन उड़ती हुई अफवाहों पर ‘मां इंटी बंगारम’ फिल्म की डायरेक्टर बी. वी. नंदिनी रेड्डी ने खुद सामने आकर सच्चाई बताई है. उन्होंने साफ किया है कि इन खबरों को लेकर खुलकर बात की और गुड न्यूज शेयर की.
इस बयान के बाद फैंस के बीच चल रही सभी अटकलों पर अब विराम लग गया है. सामंथा की नई फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. तमिल और तेलुगू दोनों भाषाओं में फिल्म को ऑडियंस का शानदार रिस्पॉन्स मिला है. किसी फीमेल लीड फिल्म के लिए पहले ही दिन 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करना वाकई एक बड़ी कामयाबी है. इस शानदार सक्सेस के बाद फिल्म की एक सक्सेस पार्टी रखी गई थी. इस पार्टी के बाद से ही सोशल मीडिया पर सामंथा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर सनीसनी मचा दी.
इस वीडियो को देखने के बाद फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के कयास लगाने लगे हैं. इंटरनेट पर लोग दावा कर रहे हैं कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिली शानदार ओपनिंग से सामंथा और डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी बेहद खुश हैं. इसी खुशी के बीच जब नंदिनी से सामंथा की प्रेग्नेंसी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि सिनेमा एक्सप्रेस के मुताबिक, ‘उनकी प्रेग्नेंसी एक खूबसूरत समय पर हुई है, क्योंकि हमारी फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ सफल रही है’. नंदिनी ने ये भी बताया कि पार्टी में सामंथा का लुक एक सोचा-समझा फैसला था.
नंदिनी रेड्डी का ये बयान ऐसे समय आया है जब सामंथा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी हैं. इस फिल्म को क्रिटिक्स से भी बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं. सक्सेस पार्टी में जब लोगों को सामंथा का बेबी बंप नजर आया, तो बातें बनने लगीं. इस खास मौके पर सामंथा अपने पति राज निदिमोरु के साथ पहुंची थीं, जहां वे बेहद सिंपल लुक में दिखीं. सामंथा ने इस पार्टी के लिए कोई तड़क-भड़क वाला आउटफिट नहीं बल्कि एक कैजुअल टी-शर्ट और जींस चुनी थी. वायरल वीडियो में वे अपनी टीम के साथ हंसती-बोलती और एन्जॉय करती दिख रही हैं.
जैसे ही ये सक्सेस पैर्टी के ढेरों फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, यूजर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि सामंथा पहली बार मां बनने की तैयारी कर रही हैं और उनका बेबी बंप साफ दिख रहा है. आपको बता दें कि सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु ने दिसंबर 2025 में ही दूसरी शादी की है. शादी के बंधन में बंधने से पहले दोनों ने काफी समय तक एक-दूसरे को डेट किया था. दोनों की शादी कोयंबटूर के ईशा योग केंद्र में बेहद पारंपरिक तरीके से हुई थी. राज निदिमोरु से पहले सामंथा की शादी नागा चैतन्य से हुई थी, जिनसे वह 2021 में अलग हो गई थीं.