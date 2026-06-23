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39 की उम्र में मां बनने जा रही सामंथा? पति राज निदिमोरु संग करेंगी पहले बच्चे का वेलकम; डायरेक्ट ने किया कंफर्म- ‘सोच समझकर...’

Samantha Ruth Pregnancy: क्या सामंथा रुथ प्रभु मां बनने वाली हैं? फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ की सक्सेस पार्टी के बाद से उनकी प्रेग्नेंसी की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. अब इस पूरे मामले पर फिल्म की डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने खुलकर बात की है और एक बड़ा खुलासा किया है, जिसने फैंस को खुश कर दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 23, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:20 AM IST
39 की उम्र में मां बनने जा रही सामंथा? पति राज निदिमोरु संग करेंगी पहले बच्चे का वेलकम; डायरेक्ट ने किया कंफर्म- ‘सोच समझकर...’
Image Credit: Samantha Ruth Prabhu Pregnancy Rumours

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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