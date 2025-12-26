राज निदिमोरू संग शादी से लेकर पहली प्रोड्यूस फिल्म तक... ऐसा रहा सामंथा रुथ का ये साल, 20 तस्वीरों में छिपा 2025 का सारा हाल

Samantha Ruth Prabhu Year End Post: साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक ईयर एंडर पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि उनका 2025 कैसा रहा है. इन तस्वीरों में इस साल का सारा हाल छिपा है. उन्होंने 2025 के आखिर में इस साल का शुक्रिया अदा किया. खास बात ये है कि इस पोस्ट में सामंथा ने इस पोस्ट में टोटल 20 तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें पूरे साल की झलक देखने को मिली.

इन तस्वीरों में सामंथा के प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल सफर की झलक देखने को मिल रही है. इन तीस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘ग्रेटिट्यूट का एक साल (A Year of Gratitude)’, जिसके साथ उन्होंने एक व्हाइट हार्ट इमोजी भी शेयर किया. फैंस को उनकी ये पोस्ट काफी पसंद आ रही है और लगातार इस पर रिएक्शन आ रहे हैं. इन तस्वीरों में सामंथा के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनी पहली फिल्म ‘शुभम’ से लेकर राज निदिमोरू के साथ शादीउनकी शादी तक की झलक देखने को मिली.

ऐसा रहा सामंथा रुथ का ये साल

जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. राज निदिमोरू के साथ शेयर की गई फोटो में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं. जहां दोनों मंदिर में चेयर पर बैठने नजर आ रहे है. दोनों शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं. ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं. इसके अलावा पोस्ट में उनके वर्कआउट वीडियो और कुछ वेकेशन फोटो भी शामिल हैं. इसके अलावा कुछ इवेंट्स के फोटो भी इस पोस्ट का हिस्सा हैं. इन तमाम तस्वीरों को खूब पसंद किया जा रहा है.

1 दिसंबर को राज निदिमोरू से की शादी

बता दें, सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू ने 1 दिसंबर को शादी की थी. राज और सामंथा ने पहली बार साल 2021 में ‘द फैमिली मैन सीजन 2’ (The Family Man Season 2) में एक साथ काम किया था. इसके बाद दोनों एक बार फिर ‘सिटाडेल: हनी बनी’ (Citadel: Honey Bunny) के सेट पर मिले, जहां सामंथा वरुण धवन के साथ नजर आई थीं. इसी दौरान दोनों की नजदीकियों की खबरें सामने आने लगी थीं. हालांकि, काफी समय तक दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर चुप्पी बनाए रखी थी. दोनों ने कई महीनों तक एक दूसरे को डेट किया.

पिछले साल नागा चैतन्य ने भी कर ली थी शादी

दोनों ने शादी से कुछ समय पहले अपने रिश्ते की पुष्टि की और फिर शादी कर ली. उनकी शादी की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया. फैंस के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं. सामंथा की पहली शादी एक्टर नागा चैतन्य से हुई थी. दोनों ने सालों तक एक दूसरे डेट करने के बाद 2017 में शादी की थी, लेकिन 2021 में उनका तलाक हो गया, जिसके 3 साल बाद चैतन्य ने 2024 के दिसंबर महीने में एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से शादी कर ली.