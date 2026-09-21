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'दिसंबर में तो मेरा इंडिया टूर है, सॉरी मेधा, पोस्टपोन करना पड़ेगा...' क्या वाकई शादी करने जा रहे हैं समय रैना?

Samay Raina On Wedding Rumors: फेमस कॉमेडियन समय रैना और मेधा शंकर की शादी की अफवाहों पर कॉमेडियन ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया है. कॉमेडियन ने लिखा, 'दिसंबर में तो मेरा इंडिया टूर है, सॉरी मेधा, पोस्टपोन करना पड़ेगा.' जिसका जवाब मेधा ने भी दिया.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 21, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:48 AM IST
'दिसंबर में तो मेरा इंडिया टूर है, सॉरी मेधा, पोस्टपोन करना पड़ेगा...' क्या वाकई शादी करने जा रहे हैं समय रैना?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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