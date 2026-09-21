'दिसंबर में तो मेरा इंडिया टूर है, सॉरी मेधा, पोस्टपोन करना पड़ेगा...' क्या वाकई शादी करने जा रहे हैं समय रैना?

Samay Raina On Wedding Rumors: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना और 12th फेल फेम एक्ट्रेस मेधा शंकर के बीच डेटिंग और शादी की अफवाहें काफी समय से सुर्खियां बटोर रही हैं. सार्वजनिक मौकों पर साथ दिखने और समय के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में मेधा की मौजूदगी के बाद इन चर्चाओं को और हवा मिली थी.
हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया गया कि दोनों इस साल दिसंबर में शादी करने वाले हैं. हालांकि, समय रैना ने अपने ही अंदाज में इन अफवाहों का खंडन कर दिया है.
समय रैना ने इंस्टाग्राम पर शादी का दावा करने वाली एक पोस्ट को शेयर करते हुए चुटीला जवाब दिया. उन्होंने लिखा, 'दिसंबर में तो मेरा इंडिया टूर है, सॉरी मेधा, पोस्टपोन करना पड़ेगा.' इसके साथ ही उन्होंने बैकग्राउंड में लता मंगेशकर का मशहूर गाना 'झूठ बोले कौवा काटे' लगाया. वहीं, मेधा शंकर ने भी इंस्टाग्राम पर एक बछड़े की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'मैं शादी की बेबुनियाद अफवाहों को ऐसे ही नजरअंदाज करती हूं.' उन्होंने वेलकम फिल्म का गाना 'किया किया' भी लगाया.
दोनों को एक पार्टी में साथ में एंजॉय करते और पोज देते देखा गया था, जिसके बाद से ही उनके अफेयर के कयास लगाए जाने लगे. इसके बाद मेधा समय के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' में जज के रूप में नजर आईं. हाल ही में दोनों की वेकेशन की तस्वीरों में एक जैसे बैकग्राउंड देखकर फैंस ने अंदाजा लगाया कि वे साथ में छुट्टियां मना रहे हैं. इस बीच एक रेडिट यूजर ने खुद को समय के परिवार का करीबी बताते हुए दावा किया था कि उनकी मां के अनुसार दोनों दिसंबर 2026 में शादी की प्लानिंग कर रहे हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो मेधा शंकर जल्द ही लक्ष्मण उतेकर के बैनर तले बन रही एक अनटाइटल्ड डिटेक्टिव कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगी, जिसमें सनी कौशल और निमरत कौर भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. दूसरी ओर, समय रैना अपने चर्चित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' में व्यस्त हैं. इस शो के नए एपिसोड्स नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, जिनमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भुवन बाम और मुकेश छाबड़ा जैसे सितारे जज के रूप में नजर आ रहे हैं.