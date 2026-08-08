समय रैना ने असम बाढ़ पीड़ितों को दिए 10 लाख, CM ने कहा शुक्रिया, फैंस करने लगे FIR वापस लेने की मांग

असम में आई भीषण बाढ़ के बीच एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और एक्टर रणदीप हुड्डा के बाद अब कॉमेडियन समय रैना ने भी प्रभावित लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. हालांकि, उन्होंने खुद असम जाने के बजाय आर्थिक मदद के जरिए अपना योगदान दिया. समय रैना ने असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपये दान किए हैं. यह रकम राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए दी गई है.
समय के इस कदम की सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है. बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए उनका यह योगदान ऐसे समय में आया है, जब असम के कई इलाकों में हालात गंभीर बने हुए हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर समय के दान को स्वीकार करते हुए धन्यवाद भी किया. असम सीएम कार्यालय ने एक्स पर RTGS (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के साथ समय रैना द्वारा किए गए बैंक ट्रांज़ैक्शन का स्क्रीनशॉट शेयर किया. सीएम ने लिखा, 'समय, असम में इस मुश्किल समय के दौरान हमारे राहत कार्यों में योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद!'
HCM Dr himantabiswa acknowledges the contribution of ₹10 lakh to the Chief Minister's Relief Fund by Shri Samay Raina. pic.twitter.com/JrKRph0h7b
Chief Minister Assam
बता दें कि समय रैना और असम में FIR का मामला साल 2025 का है, जब सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने उनके शो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) के कंटेंट की आलोचना की थी. यह आलोचना एक बड़े विवाद के बाद हुई थी. बाद में असम पुलिस ने अश्लीलता और भद्दी बातचीत के आरोपों में रैना, यूट्यूबर रणवीर अलाहबादिया और अन्य लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की थी.
वहीं, सीएम के समय द्वारा दिए योगदान के लिए उनका धन्यवाद करने के बाद सोशल मीडिया पर कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की मांग होने लगी है. एक फैन ने कमेंट में लिखा, 'सर, कृपया समय भाई का केस वापस ले लें.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'कृपया FIR वापस लें.'
ऐसे मुश्किल समय में बॉलीवुड सितारे भी मदद के लिए आगे आए हैं. सलमान खान, कार्तिक आर्यन से लेकर रणदीप हुड्डा तक कई सेलेब्स ने बाढ़ पीड़ितों का साथ दिया.
बता दें कि असम में राज्य भर के राहत शिविरों में 77,000 से ज्यादा लोग अभी भी रह रहे हैं. सीएम सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पुनर्वास और बहाली के काम तेज किए जा रहे हैं. राज्य सरकार हालात पर लगातार नजर रखे हुए है. 77,000 से ज्यादा लोग अभी भी राहत शिविरों में हैं और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है.
बता दें कि असम के कई हिस्से बाढ़ के असर से जूझ रहे हैं और हजारों लोग रहने की जगह और जरूरी मदद के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत शिविरों पर निर्भर हैं. राज्य प्रशासन और जिला अधिकारी राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं, साथ ही बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जरूरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बहाल करने की कोशिशें भी चल रही हैं. इस सीजन में असम में बाढ़ की स्थिति के कारण कई जिलों में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा हुआ है, जिससे घर, आजीविका और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है. बड़ी संख्या में लोगों के अभी भी राहत शिविरों में रहने के कारण, अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे तब तक पूरी तैयारी बनाए रखेंगे जब तक कि जलस्तर कम न हो जाए और प्रभावित परिवार सुरक्षित रूप से अपने घरों को न लौट जाएं.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)