क्या समय रैना को मिल गया नया प्यार? '12वीं फेल' फेम मेधा शंकर संग ढ़ीं नजदीकियां! Video Viral

'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बाद समय रैना का शो फिर से दूसरे सीजन के साथ वापसी कर चुका है. इस बार भी उनका शो सोशल मीडिया पर लगातार खबरों में छाया हुआ है, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है. वहीं शो के पहले एपिसोड में 'अल्फा' की टीम यानी आलिया भट्ट और शरवरी नजर आई थीं, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया. लेकिन अब समय रैना अपने शो को लेकर नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ से लाइमलाइट में छाए हुए हैं. खबरों के मुताबिक, वो फिल्म '12वीं फेल' एक्ट्रेस मेधा शंकर को डेट कर रहे हैं.
समय रैना और मेधा शंकर की डेटिंग की खबरें उस समय शुरू हुई, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो दोनों नजर आ रहे हैं. इस क्लिप के वायरल होते ही लोगों ने ये अटकलें लगाना शूरू कर दिया, तो वहीं कुछ ने तो दावा ही कर दिया कि दोनों रिश्ते में हैं.
कॉमेडियन समय रैना और '12वीं फेल' फेम एक्ट्रेस मेधा शंकर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि क्या दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है या फिर रिश्ता कुछ और आगे बढ़ चुका है?.
Guys, Samay Raina and Medha Shankar are dating.
They were spotted together, and the moment they saw the paparazzi they split up.
They’ve been seen together on multiple occasions now. What do you all think? pic.twitter.com/OdsA7s44xh
— Chota Don (@choga_don) June 28, 2026
दरअसल, हाल ही में एक सोशल मीडिया यूजर ने दावा करते हुए एक वीडियो शेयर किया कि समय रैना और मेधा शंकर को एक ही जगह पर साथ देखा गया. पोस्ट में ये भी कहा गया कि जैसे ही दोनों की नजर पैपराजी पर पड़ी, वो अलग-अलग दिशा में चले गए. बस फिर क्या था, इस वीडियो के सामने आते ही डेटिंग की अफवाहों ने फिर जोर पकड़ लिया.
इस वायरल पोस्ट में ये भी दावा किया गया कि दोनों को कई बार साथ देखा जा चुका है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं. कई फैंस दोनों की जोड़ी को पसंद कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि सिर्फ साथ दिखना किसी रिश्ते का कन्फर्मेशन नहीं है.
हालांकि, इन सभी खबरों के बीच सबसे अहम बात ये है कि समय रैना और मेधा शंकर में से किसी ने भी इन डेटिंग रूमर्स पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. दोनों ने न तो रिश्ते का कन्फर्मेशन दिया है और न ही इन खबरों को झूठा ठहराया है. ऐसे में फिलहाल ये खबरें सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही रूमर्स तक ही सीमित है.
वर्क फ्रंट की बात करें तो, समय रैना हाल ही में अपने विवादित शो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन के साथ लौटे हैं. शो के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शारवरी नजर आईं. एपिसोड के बाद समय ने सोशल मीडिया पर दोनों एक्ट्रेस की जमकर तारीफ की.
समय रैना और मेधा शंकर का वायरल वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक दोनों के रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.