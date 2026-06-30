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क्या समय रैना को मिल गया नया प्यार? '12वीं फेल' फेम मेधा शंकर संग ढ़ीं नजदीकियां! Video Viral

Samay Raina- Medha Shankar Dating Rumors: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना इन दिनों सिर्फ अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2' को लेकर ही चर्चा में नहीं छाए हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो और मेधा शंकर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 30, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:16 PM IST
क्या समय रैना को मिल गया नया प्यार? '12वीं फेल' फेम मेधा शंकर संग ढ़ीं नजदीकियां! Video Viral

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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