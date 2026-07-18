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OTT पर छाया 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2', व्यूज की रेस में 'धुरंधर' को पछाड़कर बना नंबर 1

Most Watched OTT Content: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता पाई है और ओटीटी पर भी लोगों ने इसे काफी पसंद किया है. इसके बावजूद कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' ने इसे व्यूज के मामले में जबरदस्त टक्कर दी है. आइए जानते हैं, शो को कितने व्यूज मिले हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 18, 2026, 06:31 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:31 AM IST
OTT पर छाया 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2', व्यूज की रेस में 'धुरंधर' को पछाड़कर बना नंबर 1

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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