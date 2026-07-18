OTT पर छाया 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2', व्यूज की रेस में 'धुरंधर' को पछाड़कर बना नंबर 1

सिनेमाघरों में जबरदस्त सफलता पाने के बाद एक्टर रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ ओटीटी की दुनिया में आई थी और हर किसी को लग रहा था कि यह स्ट्रीमिंग चार्ट पर छा जाएगी, लेकिन एक स्टैंड-अप कॉमेडियन के विवादित शो की वापसी ने इस स्पाई थ्रिलर फिल्म को धूल चटा दी. समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' की स्ट्रीमिंग जून में शुरू हुई थी और यह अब तक इस साल का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन चुका है.
ऑरमैक्स की मिड-ईयर रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें इस साल के पहले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखे गए ओटीटी कंटेंट की लिस्ट शेयर की गई है. इस लिस्ट में कई वेब सीरीज और फिल्मों के नाम शामिल हैं. इसमें समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' ने बाजी मार ली है.
दरअसल, ऑरमैक्स की जो मिड-ईयर रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' ने लगभग 38.5 मिलियन व्यूज पाए हैं और इस तरह से यह साल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ओटीटी कंटेंट बन गया है. इस लिस्ट में समय रैना का स्टैंड-अप कॉमेडी शो 'स्टिल अलाइव' भी शामिल है. इसमें कॉमेडियन ने अपनी लाइफ, करियर और उनसे जुड़े विवादों के बाद की जिंदगी के अनुभव बताए हैं. इस शो को करीब 1.31 करोड़ व्यूज मिले हैं.
वहीं, इस रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को करीब 3.52 करोड़ व्यूज मिले हैं. इसके दूसरे पार्ट 'धुरंधर: द रिवेंज' को 27.8 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस स्पाई थ्रिलर फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार के साथ ही नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीम किया गया है.
ऑरमैक्स की इस लिस्ट में 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी', प्रभास की फिल्म 'द राजा साब', जियो हॉटस्टार की वेब सीरीज 'चिरैया', इमरान हाशमी की क्राइम थ्रिलर 'तस्करी: द स्मगलर', वेब कॉमेडी कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', विजय वर्मा स्टारर 'मटका किंग' और कृति सेनन की रोमांटिक फिल्म 'तेरे इश्क में' भी शामिल हैं.
कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' की स्ट्रीमिंग 20 जून 2026 से शुरू हुई है. इसके प्रीमियर एपिसोड में एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी वाघ गेस्ट जज के तौर पर नजर आई थीं. इस शो में अब तक चंदन प्रभाकर, हर्ष लिंबाचिया और किकू शारदा भी शामिल हो चुके हैं. इस शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, जिसमें अजीबोगरीब टैलेंट दिखाए जाते हैं और फिर उन्हें एक पैनल द्वारा जज किया जाता है.