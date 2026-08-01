समय रैना के शो में 'शक्तिमान' ने मारी ग्रैंड एंट्री! नए एपिसोड का विडियो वायरल, सुनील पाल और कपिल शर्मा भी आए नजर

समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' इन दिनों लगातार ट्रेंड में बना हुआ है. इस शो के पहले सीजन ने कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से जितनी पॉपुलैरिटी हासिल की थी, दूसरे सीजन को उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. नए सीजन के एपिसोड्स में अब तक आलिया भट्ट, शरवरी और राघव जुयाल जैसे सितारे नजर आ चुके हैं. इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो शो का अपकमिंग एपिसोड बताया जा रहा है. इस क्लिप में समय रैना के साथ कॉमेडियन सुनील पाल, एक्टर मुकेश खन्ना और कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा गेस्ट पैनल में बैठे दिखाई दे रहे हैं.