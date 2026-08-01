समय रैना के शो में 'शक्तिमान' ने मारी ग्रैंड एंट्री! नए एपिसोड का विडियो वायरल, सुनील पाल और कपिल शर्मा भी आए नजर

समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' इन दिनों लगातार ट्रेंड में बना हुआ है. इस शो के पहले सीजन ने कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से जितनी पॉपुलैरिटी हासिल की थी, दूसरे सीजन को उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. नए सीजन के एपिसोड्स में अब तक आलिया भट्ट, शरवरी और राघव जुयाल जैसे सितारे नजर आ चुके हैं. इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो शो का अपकमिंग एपिसोड बताया जा रहा है. इस क्लिप में समय रैना के साथ कॉमेडियन सुनील पाल, एक्टर मुकेश खन्ना और कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा गेस्ट पैनल में बैठे दिखाई दे रहे हैं.
वीडियो के वायरल होते ही फैंस के बीच इस बात को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि क्या सच में तीनों शो के अगले एपिसोड में साथ में नजर आने वाले हैं. इस वीडियो के सामने आते ही हजारों लोगों ने री-शेयर और लाइक करना शुरू कर दिया.
इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो के पीछे सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है और न इस बात का पता चल पा रहा है कि ये वीडियो रियल है या एआई जनरेटेड. ऐसे में ये कहना जल्दबाजी हो सकती है कि सुनील पाल, मुकेश खन्ना और कपिल शर्मा शो का हिस्सा बनने वाले हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस क्लिप को देखकर कई लोग खुश हैं और उनका कहना है कि अगर ये तीनों एक साथ शो में आए तो एपिसोड काफी मजेदार होगा.
Sunil Pal, Shaktimaan, Kapil Sharma all in latent?
Yaha b Sunil Pal he lgra hai? pic.twitter.com/oJS7Sssiwq
— Kiara (@Kiara_X_X1) July 30, 2026
इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों का ये भी मानना है कि ये AI की मदद से तैयार किया गया है और इसका असली शो से कोई लेना-देना नहीं है. क्योंकि पिछले कुछ समय में इस तरह के कई AI वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिनकी वजह से लोगों के बीच काफी कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है.
वहीं इस वायरल वीडियो पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं. जब तक शो की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है या नया एपिसोड रिलीज नहीं हो जाता, तब तक इस वीडियो को लेकर किसी भी तरह का दावा करना सही नहीं. फिलहाल, फैंस सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सच क्या है और अगले एपिसोड में कौन-कौन से मेहमान नजर आएंगे.
बात करें 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' की तो, अब तक तीन एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हाल ही में समय रैना ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बोनस एपिसोड भी अपलोड किया था, जिसमें राघव जुयाल और निहारिका NM गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे. अब ऑडियंस की नजर चौथे एपिसोड पर टिकी है.'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का चौथा एपिसोड संडे दोपहर 12 बजे रिलीज होगा. इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि वायरल वीडियो में दिख रहे लोग शो का हिस्सा हैं या फिर ये सिर्फ AI से बनाया गया एक वायरल क्लिप है.