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समय रैना के शो में 'शक्तिमान' ने मारी ग्रैंड एंट्री! नए एपिसोड का विडियो वायरल, सुनील पाल और कपिल शर्मा भी आए नजर

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का एक नया वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वायरल क्लिप में वो लोग नजर आ रहे हैं, जिनके साथ कॉमेडियन का पहले विवाद हो चुका है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 01, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:40 PM IST
समय रैना के शो में 'शक्तिमान' ने मारी ग्रैंड एंट्री! नए एपिसोड का विडियो वायरल, सुनील पाल और कपिल शर्मा भी आए नजर

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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