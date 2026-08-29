/समय रैना की कॉमेडी या हद पार करने की आदत? हर बार विवाद, हर बार वही सवाल, स्टैंड-अप के नाम पर आखिर कब तक लाइन क्रॉस करेंगे?

अक्सर कालाकार और कॉमडियन का कहना है कि बुरा लगा तो मत देखो.... ये कोई समाधान या जवाब नहीं है. विवाद बढ़ने पर अक्सर ये बोल दिया जाता है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मत देखिए यह बात सुनने में तो सही लगती है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है. किसी भी कंटेंट को देखना एक विकल्प है, लेकिन आलोचना करना दर्शक का पूरा अधिकार है. कोई कालाकार और कॉमेडियन पब्लिक मंच पर कुछ भी बोलता है, तो लोग उस पर अपना रिएक्शन दे सकते हैं. दर्शकों को पूरा हक है कि वो बोल सकते हैं कि मजाक खराब था. लोगों को आजादी है कि वह बोल सकते हैं कि कॉमेडियन या स्टार ने सीमा पार कर दी. लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि लोग सोशल मीडिया पर धमकी देना या हिंसा करना शुरू कर दें. आलोचना और धमकी के बीच का अंतर लोगों को भी पता होना चाहिए.