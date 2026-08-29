/समय रैना की कॉमेडी या हद पार करने की आदत? हर बार विवाद, हर बार वही सवाल, स्टैंड-अप के नाम पर आखिर कब तक लाइन क्रॉस करेंगे?

कॉमेडी केवल हंसाने के लिए नहीं है. अच्छी कॉमेडी के जरिए सत्ता पर सवाल किया जाता है. कॉमेडियन समाज में के उन मुद्दों पर बहस शुरू कर सकते हैं जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं. लोगों को हंसाने के लिए महिलाओं, परिवार, क्षेत्र और समुदाय या उसकी पीड़ा को कॉमेडी बनाना कहा तक सही है? और हर बार, हर बात को मजाक का नाम देना क्या सही है? क्या किसी भी कॉमेडियन या कालाकार को ये अधिकार मिल जाता है कि वह किसी भी सेंसिटिव मुद्दे की पंचलाइन बना दें.
समय रैना एक बार फिर से विवाद में हैं. उनका शो सोशल मीडिया से लेकर राजनीति के गलियारों की सुर्खियों में है. उनके शो में कश्मीरी पंडितों और बिहार को लेकर कई टिप्पणियां की गई, जिसे लोग कॉमेडी मान नहीं सकते हैं. कॉमेडी और अपमान के बीच एक बारीक लाइन होती है, जिसे कॉमेडियन बार-बार पार नहीं कर सकते. कई बार कॉमेडियन विवाद को अपनी सफलता समझ बैठते हैं. कॉमेडियन अपने स्टाइल और पंचलाइन से सत्ता पर चोट करें, समस्या, व्यवस्था में कमियों और विडंबनाओं को उजागर करें. अगर मजाक का निशाना अगर कोई इंसान या समुदाय बन जाए, जिसने खुद बड़ी त्रासदी का सामना किया है, तो विवाद होना लाजिमी है.
आज के समय में किसी भी कॉमेडियन के लिए अच्छा कंटेंट बनाना चुनौती से कम नहीं है. सोशल मीडिया पर अक्सर विवादित कटेंट नॉर्मल कंटेंट से ज्यादा वायरल होते हैं. इस वजह से कई बार कॉमेडियन और कलाकार जानबूझकर तो कई बार अनजाने ऐसे में ऐसा कंटेंट बना देते हैं, जिससे विवाद शुरू हो जाता है. कालाकर और कॉमेडियन की टिप्पणी वायरल होने पर लोग पक्ष और विपक्ष में बंट जाते हैं, सोशल मीडिया पर धीरे-धीरे बहस काफी बढ़ जाती हैं. जिसके बाद कालाकार या कॉमेडियन का नाम ट्रेंड करना लगता है.
अब यही सवाल उठता है कि क्या वायरल होना ही सफलता है? कई बार कॉमेडियन अपने विवाद की वजह से चर्चा में रहता है. समय रैना के साथ भी कुछ ऐसा ही है. किसी मजाक के बाद अगर बार-बार सवाल उठ रहा है. उनकी गाली, विवादित टिप्पणी को कॉमेडी के नाम पर कब तक झेला जाए.
कॉमेडियन की सबसे बड़ी ताकत उनकी आजादी है. कॉमेडियन को यह स्वतंत्रता होती है कि वह समाज, धर्म, व्यवस्था, राजनीति, सेलिब्रिटी और आम जनता की समस्याओं और कमजोरियों पर सवाल उठा सकें. लेकिन हर बार मजाक करने से पहले मन में ये डर हो की किसी को बुरा लग सकता है, तो कॉमेडी का बड़ा हिस्सा अपनी यूएसपी खो देगा. कॉमेडियन को अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए, कॉमेडियन पंचलाइन लिख सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि दर्शक यह तय करने के लिए बिल्कुल आजाद है कि पंचलाइन उन्हें मजेदार लगी या अपमानजनक. ऐसे में बहस ये नहीं होनी चाहिए कि कॉमेडियन को बोलने की आजादी है या नहीं, लेकिन क्या हर बार मजाक के नाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी को स्वीकार कर लेना चाहिए.
कश्मीरी पंडित समुदाय का इतिहास बेहद दर्दनाक और सेंसटिव रहा है. इस समुदाय ने हिंसा और अपने घरों को रातोंरात छोड़ा है. ऐसे में उनके दर्दनाक यादों पर मजाक बनाना किसी भी कश्मीरी पंडित के लिए नॉर्मल नहीं हो सकता है. भारत में क्षेत्रीय पहचान को लेकर आज भी लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है. बिहार राज्य भी उसी में शामिल है. बिहार के लोगों का अक्सर उनकी भाषा के लहजे, गरीबी, प्रतियोगी परीक्षाएं, पलायन पर मजाक उड़ाया जाता है . बिहार के इंसान का बिहारी होने पर मजाक बनाया जाए तो यह कॉमेडी नहीं है, केवल और केवल पुराने पक्षपात को बढ़ावा देता है. किसी एक इंसान पर मजाक करना और पूरे क्षेत्र के लाखों लोगों को एक ही स्टीरियोटाइप में बांध देना अलग है. इस फर्क को हर एक कॉमेडियन को समझना होगा.
अक्सर कालाकार और कॉमडियन का कहना है कि बुरा लगा तो मत देखो.... ये कोई समाधान या जवाब नहीं है. विवाद बढ़ने पर अक्सर ये बोल दिया जाता है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मत देखिए यह बात सुनने में तो सही लगती है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है. किसी भी कंटेंट को देखना एक विकल्प है, लेकिन आलोचना करना दर्शक का पूरा अधिकार है. कोई कालाकार और कॉमेडियन पब्लिक मंच पर कुछ भी बोलता है, तो लोग उस पर अपना रिएक्शन दे सकते हैं. दर्शकों को पूरा हक है कि वो बोल सकते हैं कि मजाक खराब था. लोगों को आजादी है कि वह बोल सकते हैं कि कॉमेडियन या स्टार ने सीमा पार कर दी. लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि लोग सोशल मीडिया पर धमकी देना या हिंसा करना शुरू कर दें. आलोचना और धमकी के बीच का अंतर लोगों को भी पता होना चाहिए.
हर विवाद में कॉमेडियन को गलत कहना कितना सही है. सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड की क्लिप वायरल होने पर लोग भयंकर ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं. ऐसे में किसी वायरल क्लिप के आधार पर फैसला करना सही नहीं है. समझना होगा कि हकीकत में क्या हुआ था. इसका निशाना कौन था. कई बार कुछ टिप्पणी को काटकर पेश किया जाता है, ऐसे में केवल वायरल क्लिप को आधार बनाकर आलोचना करना सही नहीं है. अगर कोई कलाकार जानबूझकर विवादित भाषा का इस्तेमाल करता है, तो कालाकार की आलोचना होनी चाहिए. कला स्वतंत्र है और कला को स्वतंत्र होना भी चाहिए. लेकिन कला के नाम पर हर बार लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए.