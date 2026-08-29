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समय रैना की कॉमेडी या हद पार करने की आदत? हर बार विवाद, हर बार वही सवाल, स्टैंड-अप के नाम पर आखिर कब तक लाइन क्रॉस करेंगे?

समय रैना और अन्य कॉमेडियन को यह समझना होगा कि हर बार विवाद को वह ये बोलकर खारिज नहीं कर सकते हैं कि 'लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है'. दर्शक में नहीं कई बार मजाक में भी समस्या हो सकती है.

Written ByShilpa
Published: Aug 29, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:30 PM IST
समय रैना की कॉमेडी या हद पार करने की आदत? हर बार विवाद, हर बार वही सवाल, स्टैंड-अप के नाम पर आखिर कब तक लाइन क्रॉस करेंगे?

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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