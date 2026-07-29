'आमिर सर जैसा गेम...' मुनव्वर फारूकी की दूसरी शादी पर समय रैना का तंज, सुनते ही ठहाके लगाने लगे राघव जुयाल; VIDEO

India’s Got Latent 2: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना अपनी बेबाक कॉमेडी और हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं. इस बार 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के एक एपिसोड में मुनव्वर फारूकी की दूसरी शादी पर किए गए मजाक को लेकर चर्चा में आ गए हैं. शो के दौरान समय ने ऐसा तंज कसा कि वहां मौजूद सभी मेहमानों के साथ-साथ दर्शक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. समय का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं.
इंडियाज गॉट लेटेंट के नए एपिसोड में इस बार मुनव्वर के साथ एक्टर राघव जुयाल भी पहुंचे हैं. इन दिनों राघव अपनी अपकमिंग फिल्म 'भाई तेरी स्टार' के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं. इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए वह शो में आए थे. उनके साथ उनकी को-स्टार निहारिका भी नजर आईं. आइए जानते हैं, समय ने मुनव्वर की दूसरी शादी पर क्या कहा है?
दरअसल, बातचीत के दौरान समय रैना ने दर्शकों से कहा कि उनकी फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, इसलिए हर कोई थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखे. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर बारिश की वजह से लोग सोच रहे हैं कि बाद में ओटीटी पर देख लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल न करें. वहीं, इस पर राघव जुयाल ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा कि फिल्म इतनी जल्दी ओटीटी पर नहीं आने वाली है और इसे सिर्फ थिएटर में ही जाकर देखें.
इसके बाद समय रैना ने राघव जुयाल से मजाक में पूछा, 'लगी शर्त?' इस पर राघव जुयाल ने कहा कि वह बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की तरह गेम खेल रहे हैं और चाहते हैं कि लोग फिल्म सिर्फ सिनेमाघरों में ही देखें. तभी समय रैना ने चुटकी लेते हुए कहा, 'आमिर सर जैसा गेम जो मुनव्वर ने खेला है.' समय का यह कमेंट सुनने के बाद हर कोई जोर-जोर से ठहाके लगाने लगा. बता दें कि अब ऐसा माना जा रहा है कि समय रैना का यह मजाक आमिर खान और मुनव्वर फारूकी की शादियों को लेकर था.
इंडियाज गॉट लेटेंट 2 का यह एपिसोड बोनस एपिसोड की लिस्ट में रखा गया है, जो 27 जुलाई को रिलीज किया गया है. यह एपिसोड फिलहाल सिर्फ समय रैना के यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए उपलब्ध है. हालांकि, इसके कई मजेदार क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिनमें समय रैना के जोक्स और मेहमानों के साथ हुई मस्ती को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं.