समय रैना के स्टैंडअप कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) का हाल ही में दूसरा सीजन रिलीज किया गया, जिसका पहला एपिसोड 20 जून, 2026 को ओटीटी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ. इस बार शो की शूरुआत फिल्म 'अल्फा' की मेन लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी के साथ हुई. दोनों इस एपिसोड में अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन करती हुई नजर आईं. वहीं समय रैना ने अपने अंदाज में शो को शुरू करते हुए कहा, 'ये 'लेटेंट' का सबसे अच्छा पल था और आलिया भट्ट के लिए सबसे खराब'.
समय रैना के पिछले विवाद के बाद दूसरे सीजन का पहला एपिसोड कुछ हद तक साफ-सुथरा जा ही रहा था कि ऑडियंस से किसी ने एक कमेंट पास कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो गया.
मजेदार पंच और हल्के-फुल्के डायलॉग्स के साथ 'लेटेंट 2' की शूरुआत हुई. इसी दौरान शो बैठी ऑडियंस से एक इंसान ने महिला-विरोधी कमेंट कर दिया. ये मजाक उस समय शुरु हुआ, जब समय रैना ने आलिया भट्ट से पूछा, 'लड़कियों को लड़कों में सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है?'. समय रैना के इस सवाल का आलिया जवाब देने ही वाली थीं कि पीछे से ऑडियंस में बैठे एक लड़के ने कमेंट किया, 'पैसा'.
इस कमेंट को सुनने के बाद, आलिया ने तुरंत रिएक्ट करते हुए पूछा, 'ये किसने कहा?'. 'अल्फा' एक्ट्रेस के तेवर को देखने के बाद समय रैना ने तुरंत स्थिति को संभाला और मजाकिया अंदाज में कहा, 'कोई गरीब आदमी होगा.' होस्ट के इस मजाक से माहौल लाइट हो गया और मामला वहीं खत्म हो गया. वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस क्लिप को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, 'आलिया भट्ट अपने पति रणबीर कपूर से ज्यादा अमीर हैं.'
इस वीडियो पर एक और यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, प्रणित मोरे से समय रैना को सीखने की जरूरत रहै, क्योंकि समय ने हिमांशु जांगड़ा का साथ दिया और उसका हौसला बढ़ाया, जब हिमांशु ने एक महिला की इज्जत की तुलना 370 रुपए की बिरयानी से की थी. एक और यूजर ने कहा, 'समय को अब अच्छी तरह पता है कि प्रणित मोरे के साथ क्या हुआ था, इसलिए वो अब कोई विवाद नहीं चाहेगा.'