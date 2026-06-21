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कमेंटबाजी से गरमाया ‘Latent 2’ का मंच, महिलाओं पर टिप्पणी के बाद आलिया भट्ट ने किया रिएक्ट; समय रैना ने संभाला मामला

latent 2: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना अपने शो 'लेटेंट 2' से फिर से कमबैक कर चुके हैं. वहीं इस बार शो के पहले ही एपिसोड की शुरूआत आलिया भट्ट और शरवरी जैसे सितारों के साथ हुई है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 21, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:04 PM IST
कमेंटबाजी से गरमाया ‘Latent 2’ का मंच, महिलाओं पर टिप्पणी के बाद आलिया भट्ट ने किया रिएक्ट; समय रैना ने संभाला मामला

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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