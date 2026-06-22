Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /जिन्हें जेल भेजना चाहते थे मुकेश खन्ना, अब उसी समय रैना संग दिखे, वायरल वीडियो पर उड़ी खिल्ली; लोग बोले- सबसे बड़ा रुपया

जिन्हें जेल भेजना चाहते थे मुकेश खन्ना, अब उसी समय रैना संग दिखे, वायरल वीडियो पर उड़ी खिल्ली; लोग बोले- 'सबसे बड़ा रुपया'

Samay Raina-Mukesh Khanna: समय रैना और मुकेश खन्ना का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इस वीडियो के बाद से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद शायद अब खत्म होता नजर आ रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 22, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:11 AM IST
जिन्हें जेल भेजना चाहते थे मुकेश खन्ना, अब उसी समय रैना संग दिखे, वायरल वीडियो पर उड़ी खिल्ली; लोग बोले- 'सबसे बड़ा रुपया'

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शशि थरूर का वो एक बयान और कांग्रेस में 'विस्फोट', कश्मीर मुद्दे पर घिरी पार्टी
Shashi Tharoor55 min ago
2
Korba News1 hr ago
3
CBSE Class 12 Result 20261 hr ago
4
iPhone1 hr ago
5
Fibrebond1 hr ago