बंगलौर के बाद मुंबई के शो में फैंस ने किया Samay Raina को सपोर्ट, ‘लेटेंट’ की कंट्रोवर्सी के बाद कॉमेडियन का हुआ कमबैक!
Samay Raina: स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का मुंबई में हुआ ‘इंडिया टूर’ काफी यादगार बन गया है. मुंबई में उन्होंने हजारों लोगों के सामने परफॉर्मेंस दी है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:05 AM IST
स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना ने कुछ समय पहले अपने इंडिया टूर समय रैना ‘इज अलाइव एंड अनफिल्टर्ड’ की अनाउंसमेंट की थी जो कि मुंबई में अगस्त 29 और 30 को किया गया है. समय रैना के शो ‘लेटेंट’ कंट्रोवर्सी के बाद उनका ये दूसरा शो है, समय के इस टूर की शुरुआत बैंगलोर से हुई थी जिसके बाद मुंबई सेकंड डेस्टिनेशन और फिर कोलकाता ,चेन्नई और पुणे में वो परफॉर्म करेंगे. वहीं दिल्ली में अक्टूबर के महीने में इस शो को किया जाएगा. मुंबई में हुए शो में ऑडियंस ने समय को काफी सपोर्ट किया और ज्यादा संख्या में लोगों ने शो को अटेंड किया.

समय रैना कमबैक 
‘लेटेंट’ में हुई कंट्रोवर्सी के बाद मुंबई में हुए इस शो ने समय रैना को इमोशनल कर दिया. दरअसल कॉन्ट्रोवर्सी की बाद से ही उनके फैंस कमबैक का इंतजार कर रहे थे और फैंस शो का हिस्सा बनने के लिए एक्साइटेड थे. समय के इस शो को लगभग 25000 लोगों ने अटेंड किया, जिसको देखकर कॉमेडियन इमोशनल हो गए और सोशल मीडिया पर शो से जुड़ी फोटो को शेयर करते हुए एक लंबा कैप्शन पोस्ट किया है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Samay Raina (@maisamayhoon)

समय रैना हुए भावुक
समय के इस शो को लगभग 25000 लोगों ने अटेंड किया जिसको देखकर कॉमेडियन इमोशनल हो गए और सोशल मीडिया पर शो से जुड़ी फोटो को शेयर करते हुए एक लंबा कैप्शन पोस्ट किया है. मुंबई शो के सक्सेसफुल होने के बाद कॉमेडियन समय रैना ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस को धन्यवाद कहा है. समय ने शो की कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, ‘मुंबई, आई लव यू. तुमने मुझे सब कुछ दिया है बीती दो रातों में मैंने अपने शहर में 25000 लोगों के लिए परफॉर्म किया, मैं बहुत कुछ हूं, मैं हर उस एक इंसान के लिए आभारी हूं जो मुझे देखने आए थे. ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं. भगवान की कृपा मुझपर हमेशा रही है.’

